Un altro domani/ Anticipazioni 10 ottobre: Julia e Sergio sempre più uniti

Un altro domani, anticipazioni puntata 10 ottobre: Julia e Sergio ancora uniti

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 7 ottobre, ci dicono che Julia e Sergio continuano ad evitare di destare sospetti, mentre organizzano insieme la prima Giornata del Mobile, un’esposizione dei mobili della figlia di Diana che ha lo scopo di entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili. La loro vicinanza e complicità non passa inosservata, anche perché Sergio non lascia Julia neanche per un secondo. La giovane è molto in ansia per l’evento perché, se tutto andrà bene, ciò le permetterà di compiere un passo in avanti con la sua bottega e farsi conosce a più clienti anche oltre il paese.

Julia e Sergio vorrebbero organizzare l’evento all’hotel di Tirso, il quale si rifiuta di assecondarli. L’albergatore ha altro per la testa e le sue preoccupazioni verso il nipote Erik aumentano quando in paese si comincia a vociferare su di lui. Inoltre, la coppia di ex, che si è appena ritrovata, teme che Diana possa scoprire la loro relazione segreta.

Un altro domani, anticipazioni puntata 10 ottobre: Carmen continua a organizzare il matrimonio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen proseguirà nei suoi preparativi del matrimonio con Victor, sempre in compagnia di Kirso. L’evento finirà per riavvicinarli ancora di più. Intanto Patricia continuerà a nutrire dei sospetti verso Francisco, ma ha un asso nella manica: Mabelé, che ha accettato di essere il suo fidato servitore allo scopo di capire cosa il suo compagno le stia nascondendo all’interno della fabbrica. E qualcosa ci dice che ben presto tutti i nodi verranno al pettine, ma allo stesso tempo, Patricia farà bene a guardarsi le spalle…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio hanno riscoperto la loro complicità dopo aver passato la notte insieme. La loro ritrova alchimia non passa inosservata, e ad accorgersene è Elena, che da giorni si chiede se il riavvicinamento all’amica sia in realtà un altro dei suoi scopi per salvare un matrimonio ormai naufragato. La donna interrogherà la figlia di Diana per capire se tra i due sia scoppiato di nuovo l’amore, ma nonostante cerchi di negarlo, Elena capirà tutto. La coppia intanto si trova ad dover organizzare la Giornata del Mobile.

Victor ha affidato a Kirso l’incarico di aiutare Carmen con i preparativi del matrimonio, dato che lui è troppo impegnato con il lavoro in fabbrica. Una mossa sbagliata poiché ignora i sentimenti che ancora legano la sua promessa sposa al domestico. E infatti i preparativi finiranno per far riavvicinare i due ex amanti. Inoltre, Ventura affida ad Angel una valigetta misteriosa, il cui contenuto non viene rivelato, e gli dice di non perderla di vista per nessuna ragione. Ciò fa ancora di più insospettire Patricia…











