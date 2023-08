Un altro domani/ Anticipazioni 11 agosto 2023: Julia e Leo si sposano, la reazione di Diana

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 11 agosto, ci dicono che sia Carmen che Patricia siano assolutamente determinate a lavorare insieme per il bene di Don Francisco. Anche se non si sopportano l’un l’altra, credono che sia la cosa migliore per entrambe e, soprattutto, per lui. Sembra che sia un passo che hanno sempre resistito a fare, ma ora ne capiscono il motivo. Per quanto le due ci provino, una collaborazione tra loro è impossibile. Il brutale assalto che il club ha subito ha inevitabilmente significato un prima e un dopo nella particolare relazione di Linda e Faustino. Lui, infatti, molto imbarazzato per la rapina avvenuta, decide di allontanarsi da lei. Ma Linda non gli renderà le cose facili.

Patricia fa pressioni su Kiros affinché confessi che Carmen ha un amante segreto, anche se lui assicura di non sapere chi sia. Per questo, Patricia cerca di chiarire quei sospetti, tuttavia, sebbene sia difficile, non si fermerà finché non scoprirà chi è.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 11 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia ha finalmente deciso di dare una risposta a Leo: è un enorme sì. I due si sposeranno. Sta di fatto che la reazione di Diana è tutt’altro che favorevole, ma la coppia è disposta a seguire il proprio cuore. Chloe è felice di stare col suo nuovo amico Xoel. Sembra che quei giorni di solitudine che stava vivendo possano passare in secondo piano. Ribero, però, è preoccupato per la situazione. E non è il solo. Dani, da invece, è ancora indeciso se passare o meno la notte insieme a Manu, e continua a rimandare.

Tirso prende la complicata decisione di lasciare la casa di Elena e riprendere la sua vita: trovare una casa, un lavoro… e soprattutto fare pace con Julia. Tuttavia, i sentimenti che ancora esistono tra di loro possono rendere pericolosa questa riconciliazione.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen e Kiros continuano la loro relazione clandestina, incuranti del fatto che qualcuno li ha scoperti. Anche Linda e Faustino portano avanti la loro storia, ma la ragazza vuole prima assicurarsi che Don Francisco non riveli nulla a suo padre. Victor medita sul fatto di denunciare Ventura per i suoi crimini. Nel presente, Leo ha chiesto a Julia di sposarlo, ma il ritorno di Sergio l’ha fatta pensare molto sullo stato della sua relazione. Anche Elena nutre dei dubbi su lei e Tirso e crede che forse dovrebbero smettere di stare insieme. Chloe è sempre più isolata. Ribero e Dani sono preoccupati per lei e temono possa compiere qualche passo falso.

