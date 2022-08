Un altro domani/ Anticipazioni 11 agosto: Julia e Diana, nuovo scontro

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 agosto 2022: Julia e Diana ancora l’una contro l’altra

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda l’11 agosto, rivelano che Julia e i suoi collaboratori attendono la visita di un giornalista che, se tutto andrà per il verso giusto, pubblicherà un servizio in grado di fare un’ottima pubblicità alla bottega. Diana però non è d’accordo con l’iniziativa e si scontra ancora con sua figlia. Esasperata, Julia si butterà di nuovo tra le braccia di Sergio, che approfitta del riavvicinamento. Intanto, Cloe continua a parlare con Dani, il suo amico “virtuale”, mentre cerca di capire cosa provi realmente per Ribero.

Nella parte ambientata nel passato, invece, Carmen si sente sotto pressione perché pare che tutti vogliano una sua risposta alla proposta di Victor e vogliono che lei accetti. Ma nel suo cuore c’è Kirso. Anche Angel verrà pressato da Alicia e dovrà dirle tutto sui suoi reali sentimenti.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen e Tirso sempre più vicini

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la bottega di Julia è in fermento: una prestigiosa rivista di arredamento è interessata a realizzare un servizio su di loro. La giovane è al settimo cielo, ma la sua felicità si scontra, ancora una volta, con la diffidenza della madre Diana, che non è d’accordo. Julia percepisce i rimproveri della donna madre come un attacco alla sua autostima. Stanca di essere trattata sempre come un bambina, trova conforto in Sergio. Intanto, Cloe continua a conoscere virtualmente Dani e inizia a provare qualcosa per lui, incurante che dietro tutto ci sia Maria.

Kiros fa un bel gesto verso Carmen e tra i due avviene un riavvicinamento. Ben presto, tutti parlano del domestico durante la cena a sorpresa che Victor ha organizzato per riunire le famiglie Villanueva e Velez de Guevara. Carmen interviene per difenderlo dalle angherie di Ventura.

Un altro domani, curiosità sulla soap: dal titolo alle location

Il titolo originale di Un altro domani è Dos Vidas, ovvero “Due vite”, in riferimento alle storie di Julia (nel presente) e di sua nonna Carmen (nel passato). In Spagna è andata in onda dal gennaio 2021 e febbraio 2022, e in totale si compone di 255 puntate. La soap è stata cancellata a causa del basso numero di telespettatori.

Un altro domani è stata girata a Chapinería e Colmenar del Arroyo, nella regione di Madrid. Qui sono state realizzate le scene nel presente con Julia, Diana, Sergio e gli altri personaggi che animano la storia. Le scene ambientata negli anni Cinquanta in Guinea sono invece state girate nel Parco rurale di Anaga a Tenerife.











