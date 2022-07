Un altro domani/ Anticipazioni 11 luglio: per Carmen è in arrivo una tragedia

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 luglio: una tragedia per Carmen

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani dell’11 luglio rivelano che Julia non può avviare la sua attività finché non le verrà rilasciata la licenza. Lei e Tirso si informano, sperando che qualcuno sappia indicar loro chi sia il proprietario del laboratorio. E fino a quanto non spunterà, fuori, l’attività non può partire.

Carmen è presa nella realizzazione dei mobili e la produzione è nel pieno della lavorazione. Purtroppo la tragedia è dietro l’angolo e la ragazza non è per niente pronta quando Augustina si ammala gravemente.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen furiosa con Victor, Patricia ancora la ostacola

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen comunica a Kiros che presto inizieranno un nuovo progetto che riguarderà la realizzazione dei suoi mobili. Quindi la giovane presenta a Francisco e Patricia il suo piano, che include una partenza con cinque unità lavorative che saranno prelevate dalla falegnameria per essere ricollocate nella nuova attività. Patricia la ostacolerà di nuovo. Kiros, intanto, non viene ben visto in colonia per l’avvio del progetto, mentre Victor fa infuriare Carmen con i suoi tentativi di conquistarla. Julia ha scelto il suo team e organizza un primo incontro nel laboratorio. Maria non è molto propensa ad accettare l’offerta di lavoro dell’amica perché dovrà vedere tutti i giorni Cloe.

Angel dopo essere stato lasciato da Ines, decide di allontanarsi da Rio Muni e andare a studiare in accademia, anche se sua madre non è d’accordo. Per lui, però, è l’unica soluzione per stare lontano dalla moglie di Ventura (e quindi evitare che quest’ultimo scopra la loro tresca). Al contrario, il marito è poco preoccupato per la decisione presa da Angel, difatti è convinto che appena si toglierà dalla testa il pensiero delle ragazze ben presto tornerà in famiglia e al suo posto.

