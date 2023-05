Un altro domani/ Anticipazioni 11 maggio: il piano di Inés e Carmen funzionerà?

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 11 maggio, ci dicono che Carmen e Ines hanno unito le forze per fare in modo che Patricia e Ventura dubitino l’uno dell’altra. Solo in questo caso i due potrebbero commettere un errore che possa indurli a smascherarsi. Un passo falso, basta solo quello, affinché il piano delle due donne funzioni. In questo modo, Carmen e Inés sperano di poterli incastrare, e dunque riuscire a scagionare Victor che si è addossato delle colpe che non ha solo per proteggere il padre, che gli ha promesso lo avrebbe tirato fuori di prigione quanto prima.

Il fatto è che Ventura non sembra proprio intenzionato a mantenere tale promessa, dato che le condizioni di salute del figlio peggiorano: Victor continua a subire maltrattamenti, e la sua prigionia è diventata un Inferno. Carmen e Inés sanno che il loro piano è molto complesso, e dubitano che persone subdole come Ventura e Patricia possano lasciarsi ingannare così facilmente. Ma se dovesse funzionare, potrebbe produrre degli ottimi risultati.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 11 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Linda ha iniziato a lavorare in libreria, sebbene non abbia proprio bisogno di guadagnare qualcosa. Negli ultimi giorni, però, la giovane è abbastanza distratta e Inés è costretta a riprenderla più volte dopo averla vista commettere qualche goffo errore. Linda è forse troppo presa dai preparativi per la sua grande festa di compleanno da avere la testa tra le nuvole. E se ci fosse altro sotto? Infatti l’amica di Carmen scopre che suo padre non le ha ancora versato i soldi del mantenimento, quindi il suo conto in banca risulta vuoto. Per quale motivo c’è stato questo ritardo?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen trova in Inés una preziosa alleata nella sua battaglia per smascherare Ventura e Patricia, e scagionare quindi Victor da ogni accusa. Dani rivela a suo padre di essere un ragazzo trans e Jaime accoglie la notizia con stupore, appoggiandolo; poi si convince che deve parlarne con Elena, alla quale rivela di non aver detto nulla per non offendere il figlio, ma che avrà bisogno di tempo per accettare questo suo nuovo “status”. Julia assume un’avvocatessa nella sua battaglia legale contro Sergio, ma la pubblicazione di un articolo offensivo nei suoi confronti rischia di gettare all’aria ogni suo buon intento. E se ci fosse proprio l’ex marito dietro questo pezzo e lo avesse diffuso online solo per destabilizzarla? Julia ne è fermamente convinta.











