Un altro domani/ Anticipazioni 11 ottobre: Kirso esplode, tensioni con Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 ottobre: il secco rifiuto di Tirso per Julia

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 11 ottobre, ci dicono che Julia e Sergio continuano ad evitare di destare sospetti, mentre organizzano insieme la prima Giornata del Mobile, un’esposizione dei mobili della figlia di Diana che ha lo scopo di entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili. La loro vicinanza e complicità non passa inosservata, anche perché Sergio non lascia Julia neanche per un secondo.

Julia, però, rimane molto male quando Tirso si rifiuta di aiutarla con l’esposizione; infatti l’albergatore le rifila un secco rifiuto. Del resto non è neanche la prima volta che il suo amico si comporta così. In precedenza, Tirso aveva inizialmente rifiutato il suo invito alla festa del divorzio, salvo poi parteciparvi in un secondo momento per non lasciarla sola. Non si può certo farne una colpa: Tirso ha altro per la testa, e il suo problema principale è il nipote Erik.

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 ottobre: Kirso e Carmen, esplodono le tensioni

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Kirso si sente preso in giro. Prima ha dovuto accettare, su ordine di Victor, di aiutare Carmen con i preparativi per il loro matrimonio, poi deve subirsi gli ordini da parte della donna che ama… Non stupisce che Kirso sia sul punto di esplodere. Infatti le tensioni aumentano tra lui e Carmen, portando quest’ultima all’esasperazione. Forse quella di Victor non è stata una bella idea, anche perché il giovane è all’oscuro dei sentimenti che i due provavano – e forse ancora provano – l’uno verso l’altra…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio hanno riscoperto la loro complicità dopo aver passato la notte insieme. Elena interrogherà la figlia di Diana per capire se tra i due sia scoppiato di nuovo l’amore, ma nonostante cerchi di negarlo, Elena capirà tutto. La coppia intanto si trova ad dover organizzare la Giornata del Mobile.

Victor ha affidato a Kirso l’incarico di aiutare Carmen con i preparativi del matrimonio, dato che lui è troppo impegnato con il lavoro in fabbrica. Una mossa sbagliata poiché ignora i sentimenti che ancora legano la sua promessa sposa al domestico. E infatti i preparativi finiranno per far riavvicinare i due ex amanti. Patricia continua a nutrire dei sospetti verso Francisco, ma ha un asso nella manica: Mabelé, che ha accettato di essere il suo fidato servitore allo scopo di capire cosa il suo compagno le stia nascondendo all’interno della fabbrica.

