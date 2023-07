Un altro domani/ Anticipazioni 12 luglio 2023: Carmen scopre chi è il traditore…

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 12 luglio, ci dicono che Tirso sta vivendo un periodo molto infuocato. Dopo aver appreso importanti dettagli sul suo passato, per lui arriva il colpo di grazia quando scopre che è stata Olga, la donna che lui ama, a denunciare suo fratello. Per colpa sua, lui è in carcere. I due litigano pesantemente e ciò ha delle conseguenze anche per Julia. Infatti Olga non si presenta all’appuntamento con Julia ed Elena, che ora dovranno correre ai ripari per riuscire a non annullare la presentazione della linea di accessori. Alla fine l’imprenditrice decide che sarà lei a pronunciare il discorso. Durante l’evento arriva a sorpresa Leo, che dichiara pubblicamente il suo amore per lei, tra lo shock dei presenti.

Diana si oppone con tutte le sue forze e cerca di convincere la figlia a non perdonare lo psichiatra. In realtà, Julia è abbastanza confusa dalla situazione e deve ancora immagazzinare il tutto, tra il poco riscontro della sua linea e il cercare di capire per quale motivo Olga le abbia dato for fait all’ultimo minuto… Chloe e Dani sono ancora ai ferri corti dopo che lei ha scoperto tutta la verità. Delusa, la giovane trova conforto in Ribero, che comincia a valutare la possibilità di tornare in pianta stabile a Robledillo.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 12 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen e Victor hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione, ma non tutto va come avevano sperato. Infatti Francisco, dopo aver ricevuto un brutto attacco da parte di Ventura, se la prende col figlio di quest’ultimo, convinto sia coinvolto nella vicenda. Ciò che ne consegue è uno scontro violento senza esclusioni di colpi. Almeno finché Carmen scopre chi è l’autore del biglietto, ed è molto delusa quando capisce che il traditore è Kiros… Ángel, invece, cerca di recuperare la sua relazione con Inés, mentre sono sempre più certi che Ventura abbia ucciso Alicia. Inés, però, nonostante i suoi sentimenti, non è disposta a continuare a vivere quell’amore in clandestinità perché ha ancora molto paura…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Chloe non perdona Dani quando scopre che era lui il ‘Dani’ di cui si era innamorata. Julia e Tirso sembrano avere un riavvicinamento, ma lui poi finisce per tornare con Olga. I rapporti tra i due si incrinano quando l’albergatore scopre dei dettagli che riguardano il fratello. Julia ha ansia per il lancio della sua nuova linea e chiede l’aiuto di Olga ed Elena. Carmen e Victor vorrebbero vivere la loro relazione alla luce del sole, anche per provare a portare pace tra le loro famiglie. Tuttavia il boicottaggio di Francisco e le sue accuse a Ventura complicano le cose. Kiros soffre in silenzio nel vedere Carmen tornare tra le braccia di Victor, e finisce per commettere diversi passi falsi.











