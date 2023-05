Un altro domani/ Anticipazioni 12 maggio: la strategia di Julia contro Sergio!

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 12 maggio, ci dicono che Sergio ce la sta mettendo davvero tutta per far sì che Julia sia in difficoltà. La pubblicazione online di quell’articolo scottante l’ha gettata in una forte crisi, anche perché tutti hanno creduto che lo avesse scritto proprio lei. Ma che motivo avrebbe per diffondere un articolo così offensivo nei suoi confronti? E infatti la giovane imprenditrice ha subito pensato che l’autore del pezzo sia Sergio. Ora Julia deve cambiare strategia contro di lui.

Nonostante tutto, non è stato proprio quel controverso articolo a far saltare l’atteso incontro di conciliazione. Sergio ha preso la decisione di fare una dichiarazione che devasterà veramente Julia. Nonostante le loro differenze, la ragazza non immaginava che il suo ex compagno sarebbe caduto così in basso. Eppure, dopo un incontro tra avvocati, Julia è pronto a vagliare un nuovo fronte: far rispettare la strategia del suo divorzio a Diana, la quale, come al solito, cerca di intromettersi nelle decisioni di sua figlia.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 12 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Diana vorrebbe far capire a Julia che non ha senso trovare dei mezzi pacifici per combattere Sergio, dopo tutto quello che lui le ha fatto passare. La donna si consulta con Mario, il quale la sprona ad agire; ed ecco che Diana finisce per intromettersi senza consultare minimamente la figlia. Julia, nel frattempo, è convinta che questa nuova strategia le permetterà di riavere l’attività: le speranze non sono del tutto perse. Nel frattempo, c’è chi pensa al proprio futuro. Data la situazione instabile dell’azienda di Julia, Ribero è pronto a fare le valigie per trasferirsi altrove e cercare fortuna lontano da Robledillo…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen trova in Inés una preziosa alleata nella sua battaglia per smascherare Ventura e Patricia, e scagionare quindi Victor da ogni accusa. Le due donne hanno vogliono far sì che i due comincino a dubitare l’uno dell’altra, consapevoli che prima o poi verranno incastrati. Dani rivela a suo padre di essere un ragazzo trans e Jaime accoglie la notizia con stupore, appoggiandolo; poi si convince che deve parlarne con Elena, alla quale rivela di non aver detto nulla per non offendere il figlio, ma che avrà bisogno di tempo per accettare questo suo nuovo “status”.

Julia assume un’avvocatessa nella sua battaglia legale contro Sergio, ma la pubblicazione di un articolo offensivo nei suoi confronti rischia di gettare all’aria ogni suo buon intento. E se ci fosse proprio l’ex marito dietro questo pezzo e lo avesse diffuso online solo per destabilizzarla? Julia ne è fermamente convinta.











