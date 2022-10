Un altro domani/ Anticipazioni 12 ottobre: Erik nel mirino dei vicini, è il ladro?

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 ottobre: Erik è il responsabile dei furti?

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 12 ottobre, ci dicono che in città gli occhi sono puntati su Erik. I vicini credono che sia lui il responsabile dei furti e delle rapine che stanno scioccando il paese, dato il suo passato travagliato, e il giovane si sente molto ferito per questo. L’unica disposta a credergli è Cloe, che si è molto avvicinata al ragazzo dopo la festa di Julia e Sergio.

Loro due, intanto, continuano a vedersi di nascosto. Entrambi si sentono a proprio agio e molto felici. Questa è una situazione che rende la figlia di Diana molto disposta a lasciarsi andare. Nonostante tutto, c’è una cosa che disturba la sua calma: sua madre, che potrebbe scoprirli da un momento all’altro. E conoscendola, Julia non si aspetta una reazione pacata da parte sua.

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 ottobre: Carmen infastidita dal comportamento di Victor

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen è molto seccata con Víctor per essere stato assente dai preparativi del matrimonio. La figlia di Don Francisco deve prendere delle decisioni senza il suo futuro sposo, che ha affidato il compito a Kiros. È una situazione insostenibile, quindi la giovane donna finisce per esplodere. Dopo la scenata del giorno prima, Carmen chiede scusa dispiaciuta a Ines, che si dimostra molto comprensiva nei suoi confronti.

Intanto, Patricia prosegue a indagare sui misteriosi bauli caricati sui camion e ne parla con Victor al riguardo, il quale afferma di non sapere nulla. Poi, Ines comincia a sospettare di Ángel quando reagisce in un certo modo…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio continuano ad evitare di destare sospetti, mentre organizzano insieme la prima Giornata del Mobile, un’esposizione dei mobili della figlia di Diana che ha lo scopo di entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili. La loro vicinanza e complicità non passa inosservata, anche perché Sergio non lascia Julia neanche per un secondo. Julia, però, rimane molto male quando Tirso si rifiuta di aiutarla con l’esposizione; infatti l’albergatore le rifila un secco rifiuto.

Le tensioni tra Kirso e Carmen sono sul punto di esplodere, portando quest’ultima all’esasperazione. Forse quella di Victor non è stata una bella idea, assentarsi dai preparativi del suo matrimonio e chiedere al domestico di sostituirlo, anche perché il giovane è all’oscuro dei sentimenti che i due provavano – e forse ancora provano – l’uno verso l’altra…











