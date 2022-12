Un altro domani/ Anticipazioni 13 dicembre: Julia sull’orlo di una crisi di nervi

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 13 dicembre, ci dicono che Julia vive un momento di grande tensione. È chiaro che l’ordine di prova per il distributore nazionale di mobili ha capovolto tutto. Il periodo di consegna si avvicina e, come sempre, ci sono ancora molte domande da fare: i suoi ordini arriveranno in tempo? È ancora un mistero, perché la riduzione dell’orario di lavoro e la stanchezza dei lavoratori si aggiungono ad altri problemi. Questo porta Julia al limite delle forze, ma anche dei nervi. Questa tensione rende il suo rapporto con Elena più amaro che mai. Ribero, da parte sua, non può fare a meno di pensare a Chloe e a quanto sbaglia a fidarsi di Erik.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 dicembre: Gloria contro Veronica

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 13 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Inés ha ricevuto il responso delle sue analisi approfondite e non può credere al responso del medico: la donna sta entrando in menopausa, ragione per la quale ha spesso dei giramenti di testa e delle vampate di calore. Ora tutto sembra avere un senso. Ecco anche il motivo per cui è svenuta in libreria: la sua condizione era arrivata al limite. Inés trova quindi il coraggio di rivelare la sua diagnosi ad Angel, con il quale continua a intrattenere la sua relazione extra coniugale. La Acevedo fa davvero difficoltà ad accettare questa sua nuova condizione anche perché è molto più giovane rispetto all’età media di una donna per non essere più fertile. La donna ha paura di entrare in una tappa così importante della sua vita, che è arrivata fin troppo all’improvviso, tanto da far sorgere qualche sospetto…

Terra amara/ Anticipazioni 13 dicembre: Demir vuole andarsene, Hunkar si oppone

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Maria compie dei passi in avanti e accetta il consiglio di Julia di recarsi in un centro di ascolto per ragazzi trans al fine di avere la forza per parlare alla madre Elena Prieto della sua condizione. Lì conosce il coach Rio, anche lui trans come lei. Julia intanto ha i suoi problemi in bottega: la consegna è in super ritardo, e deve quindi affrontare anche i fornitori. Ad opporsi a lei e alle sue decisioni ci sono, come ormai è solito, sua madre Diana ed Elena, con cui oramai non ha più un rapporto solido e che è intenzionata a sabotare tutte le sue decisioni.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 13 dicembre: Thomas è interessato a Paris

© RIPRODUZIONE RISERVATA