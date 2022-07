Un altro domani/ Anticipazioni 13 luglio: Julia esasperata, Diana esulta…

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 luglio: il piano di Diana per danneggiare Julia funziona

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 13 luglio rivelano che Julia è esasperata. Nonostante la buona volontà e gli sforzi non riesce a trovare il nome del proprietario del locale. Diana è felice della situazione perché solo così sua figlia tornerà a lavorare nell’azienda familiare. Ribero è dispiaciuto che Maria e Cloe non si parlano, perciò pensa a un modo per far riappacificare.

Ines si è accorta che la sua fuga con Angel sarebbe stata una pazzia. Non solo avrebbe lasciato suo figlio solo nel momento del bisogno, ma avrebbe alimentato i sospetti di Ventura su di lei e il suo amante. Angel ha intanto ripreso i suoi studi ma con scarsi risultati. Disperato, si getta nell’alcool. Patricia comincia a preoccuparsi.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Augustina si ammala, Carmen rinuncia al suo progetto

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è in difficoltà e, nonostante l’aiuto di Tirso (con cui è nata una certa complicità) non riesce a scoprire chi sia il proprietario della locanda. Fino a quando il nome non esce fuori, la licenza per avviare l’attività non le verrà rilasciata. Oltretutto, le cose si complicano quando Julia comincia a ricevere minacce… L’unico che potrebbe aiutarla è Marcello, ma non ha nessuna intenzione di parlare. Elena ha problemi economici e chiede a Tirso un lavoro.

Augustina si è ammalata di polmonite e ha bisogno di cure, riposo e medicinali. Carmen le sta accanto e abbandona il suo progetto. Sarà Patricia a prendere in mano la sua attività, e non può che esserne felice: la donna farebbe di tutto per boicottare la ragazza. Kiros ha avuto da Carmen l’autorizzazione a gestire liberamente il suo lavoro, ma qualcuno gli mette i bastoni tra le ruote.

Ines ha incontrato segretamente al Rio Pub Angel e si è accorta che il ragazzo è molto provato. La donna chiede a suo figlio Victor di prendersi cura di lui, mentre lei ha un enigma da risolvere: chi è l’uomo misterioso che le ha mandato in libreria il mazzo di fiori, visto che Angel ha dichiarato di non essere stato lui? Forse è stato Ventura?

