Un altro domani/ Anticipazioni 13 ottobre: Julia ha un amante? Diana non sa che…

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 ottobre: Diana sospetta di Julia

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 13 ottobre, ci dicono che Julia e Sergio continuano a vedersi di nascosto. Entrambi si sentono a proprio agio e molto felici. Questa è una situazione che rende la figlia di Diana molto disposta a lasciarsi andare. Nonostante tutto, c’è una cosa che disturba la sua calma: sua madre, che potrebbe scoprirli da un momento all’altro. E conoscendola, Julia non si aspetta una reazione pacata da parte sua. Così Diana, dopo aver trovato un indumento maschile sotto al letto, comincerà a pensare che sua figlia abbia un amante, un altro uomo nella sua vita, e si chiede perché non abbia detto nulla.

A tal proposito, la donna arriverà perfino a mettere Elena, l’unica che conosce tutta la situazione, sotto pressione affinché le riveli qualche dettaglio. Diana, però, non sa tutta la verità, ossia che Julia ha ripreso a frequentarsi di nascosto con Sergio, nonostante i due abbiano divorziato. Una situazione bizzarra che ben presto verrà alla luce. Intanto, in città continuano i furti e i residenti sospettano di Erik, che non riesce più a sopportare i loro sguardi indagatori.

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 ottobre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen è ancora turbata dal comportamento di Victor e si chiede perché si ostini ad allontanarla, non partecipando ai preparativi del loro matrimonio. Del resto, l’evento riguarda entrambi. Patricia, intanto, continua a indagare per capire cosa Ventura le stia nascondendo, e potrebbe essere molto vicina a scovare la verità. Quei bauli che l’uomo fa trasportare di nascosto dalla sua fabbrica nascondono del materiale pericoloso, che non dovrebbe essere legale…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, in città gli occhi sono puntati su Erik. I vicini credono che sia lui il responsabile dei furti e delle rapine che stanno scioccando il paese, dato il suo passato travagliato, e il giovane si sente molto ferito per questo. L’unica disposta a credergli è Cloe, che si è molto avvicinata al ragazzo dopo la festa di Julia e Sergio. Loro due, intanto, continuano a vedersi di nascosto. Entrambi si sentono a proprio agio e molto felici. Questa è una situazione che rende la figlia di Diana molto disposta a lasciarsi andare.

Carmen è molto seccata con Víctor per essere stato assente dai preparativi del matrimonio. La figlia di Don Francisco deve prendere delle decisioni senza il suo futuro sposo, che ha affidato il compito a Kiros. È una situazione insostenibile, quindi la giovane donna finisce per esplodere. Dopo la scenata del giorno prima, Carmen chiede scusa dispiaciuta a Ines, che si dimostra molto comprensiva nei suoi confronti.











