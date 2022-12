Un altro domani/ Anticipazioni 14 dicembre: Julia nei guai, solo Sergio può aiutarla

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 14 dicembre, ci dicono che qualcuno ha avvertito la Guardia Coloniale a proposito dei movimenti un po’ strani legati al trasporto di merci che si stanno verificando nella fabbrica di Francisco. Tutti iniziano a speculare su cosa potrebbe trattarsi, mentre Patricia è sicura di sapere chi interrogheranno per scoprire la verità. Stiamo parlando, ovviamente, del tenente Serralvo, cioè dell’ufficiale che ha ordinato la perquisizione in questione.

Nel frattempo, Carmen chiarisce di aver già preso una decisione drastica. In cosa consiste? Nel lasciare, per sempre, la colonia. Víctor e Linda non si sono ancora pronunciati in merito. Intanto, Alicia ha trovato non solo i soldi in libreria, ma anche tutti i documenti di Ventura rubati dalla cassaforte.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 14 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che la compagnia di trasporti che Julia aveva assunto per trasportare la grande quantità di mobili li ha lasciati completamente bloccati. La giovane è quindi costretta a chiedere aiuto a un amico di Sergio. Pertanto, lascia ai suoi lavoratori l’enorme responsabilità di garantire che tutti i mobili siano preparati in tempo. Tirso ed Erik, invece, hanno messo da parte i loro malumori per unire le forze e si sono dedicati anima e corpo alla realizzazione di quello che è noto come “Día de la Tapa” per recuperare i clienti che hanno perso nell’ultimo periodo. Infine, quando tutto sembra andare a gonfie vele, un messaggio inviato da Erik a Chloe fa esplodere tutto in mille pezzi.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia vive un momento di grande tensione. È chiaro che l’ordine di prova per il distributore nazionale di mobili ha capovolto tutto. Il periodo di consegna si avvicina e, come sempre, ci sono ancora molte domande da fare: i suoi ordini arriveranno in tempo? È ancora un mistero, perché la riduzione dell’orario di lavoro e la stanchezza dei lavoratori si aggiungono ad altri problemi. Questo porta Julia al limite delle forze, ma anche dei nervi. Questa tensione rende il suo rapporto con Elena più amaro che mai. Ribero, da parte sua, non può fare a meno di pensare a Chloe e a quanto sbaglia a fidarsi di Erik.

Inés ha ricevuto il responso delle sue analisi approfondite e non può credere al responso del medico: la donna sta entrando in menopausa, ragione per la quale ha spesso dei giramenti di testa e delle vampate di calore. Ora tutto sembra avere un senso. Ecco anche il motivo per cui è svenuta in libreria: la sua condizione era arrivata al limite. Inés trova quindi il coraggio di rivelare la sua diagnosi ad Angel, con il quale continua a intrattenere la sua relazione extra coniugale.











