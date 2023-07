Un altro domani/ Anticipazioni 14 luglio 2023: Patricia scopre di Angel e Inés…

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 14 luglio, ci dicono che Julia è molto indecisa: riaccogliere Leo nella sua vita e quindi dargli una seconda possibilità, oppure voltare pagina? Diana è d’accordo sulla seconda opzione, e cerca di convincere la figlia che il giornalista è un bugiardo manipolatore, che le ha mentito per tutto questo tempo. Julia, inoltre, non è intenzionata neanche a riavvicinarsi a Tirso dopo che lui l’ha delusa non presentandosi alla presentazione della sua nuova linea. Questo almeno finché Elena non le rivela il vero motivo, svelandole cos’è accaduto con Olga. I due amici si affrontano, ma questa loro discussione avrà delle conseguenze drammatiche per uno di loro. Tirso ha infatti un incidente e deve essere ricoverato in terapia intensiva in seguito a un trauma cranico. Questo evento farà sentire Julia particolarmente in colpa.

Chloe, che si è offerta di sostituire Tirso al bar dell’albergo, riflette sull’imprevedibilità della vita. Tuttavia la ragazza sa di non essere ancora pronta a perdonare Dani, quindi si reca da lui per riconsegnargli la lettera che le aveva scritto.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 14 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che le sorprendenti notizie di Carmen e Víctor, decisi a suggellare la loro unione, hanno colpito molto duramente le rispettive famiglie. Inoltre, Don Francisco è fortemente contrario al matrimonio. Nonostante tutto, vediamo come Ventura abbia subito una grossa battuta d’arresto, e tutto a causa di Patricia, che gli comunica la sua intenzione di smettere di collaborare con lui. L’uomo d’affari capisce quindi che la donna rappresenta un ostacolo sulla vita e sul lavoro, quindi cerca di risolverlo prima che sia troppo tardi e decide di consegnare a Carmen le prove della colpevolezza di Patricia.

A conclusione di una giornata molto stressante, Inés e Ángel hanno uno dei loro incontri segreti, ma durante il momento d’intimità si rendono conto che qualcuno è riuscito a scoprirli: si tratta di Patricia!

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Chloe non perdona Dani quando scopre che era lui il ‘Dani’ di cui si era innamorata. Julia è delusa da Tirso e Olga quando non si presentano al lancio della sua nuova linea. Durante l’evento, Leo si dichiara platealmente all’imprenditrice, che ora non sa come reagire. Diana è contraria a un ritorno di fiamma tra lui e la figlia. A Rio Muni, Carmen e Victor provano a placare le tensioni tra le rispettive famiglie con l’annuncio del loro matrimonio, ma ciò non fa che complicare le cose. Soprattutto perché Francisco accusa Ventura di aver sabotato la sua candidatura, non sapendo che Kiros è il traditore.

