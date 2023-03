Un altro domani/ Anticipazioni 14 marzo: la confessione di Dani spiazza Elena

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 14 marzo, ci dicono che è arrivato finalmente il momento della verità per Dani/Maria, che raccoglierà tutto il suo coraggio e confesserà alla madre di essere un ragazzo trans. Dopo molti tentennamenti, Maria ha deciso di uscire allo scoperto usando il nome da ragazzo di Dani, anche su consigli di Erik e Julia, gli unici ad essere a conoscenza del suo segreto. L’occasione per tale confessione avviene nel momento in cui Elena e Dani sono a cena. A quel punto, lui dirà alla madre di smetterla di trattarlo come fosse una figlia, perché in realtà lui è un ragazzo. Tali parole spiazzano Elena, e sbaglierà inizialmente approccio perché gli dirà che probabilmente si sente solo confusa per via delle problematiche che hanno dovuto affrontare negli ultimi tempi. Inoltre Elena ha sempre creduto che sua figlia fosse semplicemente omosessuale, quindi non all’inizio non capirà cosa Dani voglia dirle quando le dirà di essere un ragazzo trans.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 14 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Dani si risente per le parole della madre, intuendo che non riesca a comprenderla e non la accetti per com’è. Quindi il ragazzo esce di casa e cerca conforto nelle persone che finora l’hanno sostenuto. Dani quindi trova supporto in Julia, alla quale confida tutto quanto appena avvenuto. Elena, invece, si sente estremamente in colpa perché capisce di aver sbagliato approccio, ma ci resterà ancora più male quando Julia le confiderà, più avanti, di essere a conoscenza del segreto di sua figlia, e anche da diversi mesi! Elena quindi arriverà a una conclusione, grazie anche alle parole dell’amica, e deciderà di recuperare il tempo perduto con Dani.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia vorrebbe dire a Tirso di provare dei sentimenti per lui, ma ci rimane molto male quando assiste a un bacio tra lui e Olga! A quanto pare quest’ultima e l’albergatore hanno iniziato una relazione, anche se inizialmente avevano deciso di non lasciarsi andare. A Rio Muni, nel passato, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia, anche se per ora Inés sembra negare il fattaccio. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia.

