Un altro domani/ Anticipazioni 15 maggio: Kiros vuole studiare, Carmen sorpresa

Un altro domani, anticipazioni puntata 15 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 15 maggio, ci dicono che Linda vuole organizzare una grande festa di compleanno, senza badare a spese, ma tutto cambia quando riceve una lettera da suo padre che le dice che quest’anno non le verserà il suo assegno mensile. L’uomo vuole che sua figlia sia in grado di prendersi le responsabilità da sola e si costruisca da sola il suo futuro. Linda quindi si rimbocca le maniche e con convinzione è determinata a dimostrare a suo padre che può diventare una giovane donna importante e responsabile in Africa. Poi confessa all’amica Carmen di avere un’idea al riguardo. Avrà a che fare con la sua festa?

Kiros inizia a mostrare un improvviso interesse per lo studio. Il giovane crede che questo lo aiuterà quando arriverà l’emancipazione e vi si butta a capofitto. Con grande entusiasmo crede che avere un titolo di studio accademico possa essere la sua salvezza che gli aprirà la strada verso altri mondi. Per questo motivo, Kiros non può più aiutare così tanto Carmen nella sua missione di smascherare Patricia e Ventura. E quando la ragazza apprende le ragioni del suo amico, non può che restarne sorpresa.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 15 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia ha una strategia tutta sua per evitare che la battaglia legale contro Sergio diventi qualcosa di più grosso. L’imprenditrice vuole infatti tentare una conciliazione con l’ex marito. Una difesa che a Diana non piace, come ha più volte dato a vedere. Tuttavia, le cose si complicando quando l’avvocato dell’uomo propone una somma di denaro da corrispondere a Sergio in cambio della proprietà dell’attività. E Julia non dispone di una cifra simile. Come andrà a finire?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia rischia di perdere la sua attività se non reagisce in tempo alle provocazioni di Sergio. La sua avvocatessa le propone una strategia più diplomatica, che tuttavia Diana non è disposta ad appoggiare fino in fondo. Dani trova il coraggio di rivelare a suo padre di essere un ragazzo trans, ma Jaime ha bisogno di tempo per assimilare la notizia. Poi confessa ad Elena di essere tornato perché ha dei problemi economici.

Carmen e Inés si alleano per far sì che Patricia e Ventura comincino a dubitare l’una dell’altro; in questo modo sperano che entrambi possano crollare e accusarsi a vicenda. In carcere, Victor continua a subire maltrattamenti dagli altri prigionieri. Linda vorrebbe organizzare la sua festa di compleanno in grande stile, ma suo padre non le ha ancora versato l’assegno mensile e ciò la impensierisce.

