Un altro domani/ Anticipazioni 15 marzo: Carmen cerca la verità su Victor

Un altro domani, anticipazioni puntata 15 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 15 marzo, ci dicono che per Victor le cose si sono messe male. Dopo essere stato incastrato da suo padre, che gliel’ha fatta pagare per aver smascherato il suo piano contro la colonia, il giovane si è dato alla fuga e ha fatto sparire ogni traccia. Tutti lo ritengono colpevole, e la guardia coloniale è alle sue costole. L’unica a credere alla sua innocenza è Carmen, la quale è convinta che il suo ex fidanzato, pur non essendo un santo, non è in grado di organizzare una cospirazione così grossa contro il governo spagnolo. La figlia di Francisco quindi farà tutto ciò che è in suo potere per scovare la verità su Victor, e si reca in fabbrica ad interrogare gli operai per scoprire se almeno loro sanno dove possa trovarsi. Le ricerche, però, saranno vane.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 15 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che le ricerche di Carmen però accendono dei sospetti in Ventura, che crede fermamente che la ragazza stia nascondendo suo figlio. Dato che sarà convinto della sua ipotesi, l’uomo non esiterà a minacciare Francisco affinché lo faccia parlare con sua figlia. Il Villanueva, ovviamente, non cederà alle sue insistenze, e anzi dichiarerà di essere estremamente certo dell’estraneità di Carmen nella fuga del rampollo. Almeno per ora, quindi, Victor sarà un latitante e carmen non saprà assolutamente nulla…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia vorrebbe dire a Tirso di provare dei sentimenti per lui, ma ci rimane molto male quando assiste a un bacio tra lui e Olga! A quanto pare quest’ultima e l’albergatore hanno iniziato una relazione, anche se inizialmente avevano deciso di non lasciarsi andare. Dani, invece, prende coraggio e confessa a sua madre di essere un ragazzo trans. Elena, però, reagire in maniera sbagliata e lui, di risposta, esce di casa per cercare conforto da Julia, l’unica (insieme ad Erik) ad averlo sostenuto.

A Rio Muni, nel passato, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia, anche se per ora Inés sembra negare il fattaccio. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia.

