Un altro domani/ Anticipazioni 15 novembre: Carmen vuole aiutare Kiros, ma lui…

Un altro domani, anticipazioni puntata 15 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 15 novembre, ci dicono che nonostante i suoi tentativi, Carmen non è riuscita a convincere Victor a riassumere Kiros come sua guardia del corpo. La sua decisione è stata ferma, e non ha intenzione di cambiare idea. La figlia di Francisco, dal canto suo, continuerà a sentirsi in colpa: sa che per il licenziamento del domestico, nonché il ragazzo che ama, si sente in parte responsabile poiché lui è intervenuto nel momento in cui lei aveva più bisogno. Ora Carmen cerca di fare il possibile per aiutarlo a trovare un altro lavoro. Il problema è che Kiros non è della stessa opinione, anzi: più la ragazza lo supporta e gli sta vicino, più lui si sente infastidito. La situazione è tesa, e Kiros finirà per allontanarla.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 15 novembre: il gesto di Vito per Maria

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda 15 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Sergio è ormai una presenza fissa a casa di Julia, dato che si è trasferito da lei. Le cose tra i due piccioncini andrebbero alla grande se non ci fosse Diana sempre presente. Perciò Julia ha un’idea: chiede a Mario di distrarre sua madre, portandola a cena fuori. Peccato che Diana è una donna molto perspicace e capisce subito che l’invito è un pretesto affinché sua figlia e Sergio restino da soli in casa e passino la serata insieme. Quindi Diana tornerà prima del previsto…

Terra amara/ Anticipazioni 15 novembre: Zuleyha mette alla prova Demir

Inoltre, per quanto sembri attratta da Erik e si diverta molto con lui, Cloe in realtà pensa ancora a Dani. Maria sa che è colpa sua e deve cercare di rimediare quanto possibile per evitare all’amica un’altra delusione amorosa. La cosa è più facile a dirsi che a farsi…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Inés non sembra essere in gran forma. La donna sta cercando in tutti i modi di convincere Ángel che Alicia ha scoperto di loro due. Per lo stesso motivo, devono rompere quel contratto che hanno con lei. Il giovane, come previsto, non è affatto d’accordo. Inoltre, dopo averle detto di aver decido di continuare a lavorare con Ventura, il ragazzo crede fermamente che Inés dovrebbe essere molto più attenta alla sua salute. La donna, infatti, ha cominciato a soffrire di strani capogiri, e anche lui se n’è accorto… Inoltre, Ángel ha ricevuto da Ventura un incarico molto controverso. Ecco perché decide di condividere i suoi dubbi con Alicia. Tutta questa situazione non piace Inés, dal momento che ha sempre più motivi per sospettare la ragazza di tramare contro di lei.

Beautiful/ Anticipazioni 15 novembre: Quinn rifiuta la proposta di Eric, poi però...

© RIPRODUZIONE RISERVATA