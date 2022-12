Un altro domani/ Anticipazioni 16 dicembre: Alicia fa una scoperta sconvolgente

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 16 dicembre, ci dicono che Alicia ha trovato non solo i soldi in libreria, ma anche tutti i documenti di Ventura rubati dalla cassaforte. Pertanto, giunge a una conclusione: Inés è stata colei che ha compiuto questo atto. Urge una spiegazione dalla diretta interessata, che non tarderà ad arrivare… Intanto, Carmen chiarisce di aver già preso una decisione drastica. In cosa consiste? Nel lasciare, per sempre, la colonia. Víctor e Linda non si sono ancora pronunciati in merito.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 dicembre: Marcello rivede Ludovica e...

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 16 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che la consegna dei mobili al distributore è stata un completo fallimento, che fa diventare più teso il rapporto della giovane Julia con l’amica Elena. Infatti, ogni volta che parlano finiscono per litigare e si accusano a vicenda per il fallimento del loro ordine. Tra le due sembra non ci sia più alcuna possibilità di recuperare il rapporto. Nonostante quanto accaduto, che non ha fatto altro che peggiorare lo stress e il nervosismo già persistenti, Julia è disposta a fornire una soluzione al problema sia personale che professionale che si è creato. Erik, invece, ha notato che la sua presenza in paese è diventata un fastidio per lo zio Tirso. Quindi, ha preso la decisione di andarsene. Sembrava piuttosto deciso finché Ribero non gli ha fatto una confessione…

Terra amara/ Anticipazioni 16 dicembre: Azize fa una rivelazione a Fekeli...

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, qualcuno ha avvertito la Guardia Coloniale a proposito dei movimenti un po’ strani legati al trasporto di merci che si stanno verificando nella fabbrica di Francisco. Le autorità, grazie a un mandato, iniziano a perquisire lo stabile. Tutti iniziano a speculare su cosa potrebbe trattarsi, mentre Patricia è sicura di sapere chi interrogheranno per scoprire la verità. Stiamo parlando, ovviamente, del tenente Serralvo, cioè dell’ufficiale che ha ordinato la perquisizione in questione. Tirso ed Erik hanno messo da parte i loro malumori per unire le forze e si sono dedicati anima e corpo alla realizzazione di quello che è noto come “Día de la Tapa” per recuperare i clienti che hanno perso nell’ultimo periodo. Infine, quando tutto sembra andare a gonfie vele, un messaggio inviato da Erik a Chloe fa esplodere tutto in mille pezzi. E quando lei si presenta in albergo, ogni buon proposito di Tirso e di suo nipote va a monte poiché la giovane è furiosa e manda all’aria l’atmosfera di gioia che si era creata fino a quel momento…

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 16 dicembre: cosa vuole Deacon da Hope? Brooke è preoccupata

© RIPRODUZIONE RISERVATA