Un altro domani/ Anticipazioni 16 maggio: Julia e Sergio, un colpo di scena…

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 16 maggio, ci dicono che Tirso ed Elena sono convinti che Sergio sia l’autore di quella pagina web che sta diffondendo falsità su Julia. I due quindi pensano a un piano per far sì che il ragazzo smetta di pubblicare dicerie perché credono che stia soltanto cercando vendetta nei confronti della moglie. Il colpo di scena maggiore, però arriverà durante l’ultimo tentativo di conciliazione legale. Julia, dopo essersi detta delusa da sua madre per aver licenziato la sua avvocatessa, cerca un colloquio con lei. E alla fine Diana si scusa, spiegandole che sperava solo di fare qualcosa di buono per aiutarla.

Il colloquio tra Julia, Sergio e i loro rispettivi avvocati subisce una battuta d’arresto quando lui decide di abbandonare la sua battaglia legale. Non solo: Sergio rinuncia al suo lavoro in bottega e alle quote della società. Julia è colpita dal gesto ma ancor di più dalla presa di coscienza del marito. Quando lui le dice che è ancora innamorato di lei, e chiede conferma di tali sentimenti, la risposta della giovane imprenditrice sarà la conferma che è tempo di voltare pagina. Per entrambi.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 16 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che nel tentativo di fermare le indagini che si sono concentrate sulla sua persona e sui suoi affari, Ventura va in carcere per far visita a Víctor. L’uomo vuole assicurarsi che il suo accordo sia ancora valido, ma suo figlio lo sorprende: lo minaccia di annullare ogni cosa, ma Ventura non si lascia piegare facilmente. Nel frattempo, Carmen scrive una lettera al tenente Serralvo allo scopo di farsi intercettare da Patricia e sperare che lei esca allo scoperto…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia rischia di perdere la sua attività se non reagisce in tempo alle provocazioni di Sergio. La sua avvocatessa le propone una strategia più diplomatica, che tuttavia Diana non è disposta ad appoggiare fino in fondo. Dani trova il coraggio di rivelare a suo padre di essere un ragazzo trans, ma Jaime ha bisogno di tempo per assimilare la notizia. Poi confessa ad Elena di essere tornato perché ha dei problemi economici.

Carmen e Inés si alleano per far sì che Patricia e Ventura comincino a dubitare l’una dell’altro; in questo modo sperano che entrambi possano crollare e accusarsi a vicenda. In carcere, Victor continua a subire maltrattamenti dagli altri prigionieri. Linda vorrebbe organizzare la sua festa di compleanno in grande stile, ma suo padre non le ha ancora versato l’assegno mensile e ciò la impensierisce.

