Un altro domani/ Anticipazioni 16 marzo: Elena finalmente supporta Dani

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 16 marzo, ci dicono che Dani è riuscito finalmente a confessare a sua madre di essere un ragazzo trans, ma tuttavia non ha ricevuto il supporto che si aspettava. Elena ha infatti frainteso la situazione, e ha affermato che sua figlia probabilmente si sente solo confusa dai recenti avvenimenti. Deluso perché Elena lo considera ancora “sua figlia”, Dani esce di casa e si rifugia da Julia, in cerca di sostegno. La figlia di Diana è infatti, insieme a Erik, l’unica a conoscenza del suo orientamento sessuale. Grazie quindi alle parole della giovane imprenditrice, che dirà a Elena come Dani si sia nei mesi precedenti confidato con lei, la donna decide di tornare a casa e di riaffrontare suo figlio. I due così riprendono la conversazione, ed Elena si mostra più comprensiva.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 16 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che madre e figlio finalmente si riappacificano. Elena ammette con Dani di essere stata distante negli ultimi tempi e vorrebbe perciò recuperare il rapporto con lui. Con le lacrime agli occhi, la donna abbraccia suo figlio e gli chiede perdono per non averlo capito finora. Pace fatta quindi tra madre e figlio, che possono voltare pagina e cominciare un nuovo rapporto.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia vorrebbe dire a Tirso di provare dei sentimenti per lui, ma ci rimane molto male quando assiste a un bacio tra lui e Olga! A quanto pare quest’ultima e l’albergatore hanno iniziato una relazione, anche se inizialmente avevano deciso di non lasciarsi andare. Dani, invece, prende coraggio e confessa a sua madre di essere un ragazzo trans. Elena, però, reagire in maniera sbagliata e lui, di risposta, esce di casa per cercare conforto da Julia, l’unica (insieme ad Erik) ad averlo sostenuto.

A Rio Muni, nel passato, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia, anche se per ora Inés sembra negare il fattaccio. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia. Ventura sospetta che Victor si nasconda da Carmen, quindi si reca da lei in cerca di risposte. In realtà anche la ragazza sta tentando di scoprire che fine abbia fatto il suo ex fidanzato, ma non sembra trovare risposte neanche tra gli operai.

