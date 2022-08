Un altro domani/ Anticipazioni 17 agosto: Carmen e Kirso si amano, Patricia trama…

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 agosto: Patricia trama contro Carmen e Kirso

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 17 agosto rivelano che Julia e il suo staff cercheranno di comprendere chi si stia nascondendo dietro la fantomatica Mia Yaco, la signora che ha fatto un grosso ordine di mobili in bottega. Il gruppo indaga ma nessuno riesce a scoprire chi si celi dietro questo personaggio misterioso. Non c’è comunque tempo da perdere perché Julia e i suoi collaboratori devono darsi da fare per rispettare la consegna. Cloe è sempre più confusa sui suoi sentimenti per Ribero e vuole evitarlo, ma Maria la incoraggia a parlare con lui.

Sei sorelle/ Anticipazioni 17 agosto: Elisa si vendica, Diana e Salvador scoperti...

Tra Kiros e Carmen c’è sempre più complicità: i due si amano e vogliono stare insieme, ma la figlia di Francisco capisce quanto tutto questo sia pericoloso, viste le rigide leggi locali. La ragazza teme soprattutto per la vita di Kiros. E ha ragione perché Patricia trama contro di loro, infatti, una sera, invia Yungani a pedinarli…

Terra amara/ Anticipazioni 17 agosto: Demir e Yilmaz, un proiettile colpisce Hunkar

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen e Kirso vogliono stare insieme, ma…

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Victor non ha preso per niente bene il rifiuto di Carmen. La ragazza non vuole sposarlo perché ha capito di provare dei sentimenti per Kiros. E Victor si sfogherà per l’intera situazione proprio con il falegname. La figlia di Francisco, però teme per la sua relazione perché la gente del luogo non approverebbe mai una storia tra un povero uomo di colore e una ragazza bianca benestante.

Sergio desidera aiutare Julia con la bottega ma lei vuole fare tutto da sola: si è guadagnata quell’attività e quel lavoro. Lui a quel punto preferisce partire, e Tirso non può che gioire per la situazione. Intanto, Elena è felice perché sua figlia Maria resterà a casa ed è pronta a ricominciare con lei. Tuttavia, si infuria quando nota che la giovane è indifferente nell’apprendere che Ribero non si sente a suo agio con Cloe.

Beautiful/ Anticipazioni 17 agosto: Justin elimina il video che scagiona Liam...

© RIPRODUZIONE RISERVATA