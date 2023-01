Un altro domani/ Anticipazioni 17 gennaio: Carmen e Kiros, qualcuno li ha spiati?

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 17 gennaio, ci dicono che dopo le presentazioni di famiglia, Alicia non è proprio soddisfatta perché sente che Angel non la ama del tutto, però continua a fantasticare sul suo rapporto con lui. Parlandone con la pettegola Linda, la ragazza accetta alcuni suoi consigli per ravvivare la relazione e soprattutto farsi amare dal suo ragazzo. Lo scambio di idee tra le due si rivela alquanto surreale, dato che Linda resterà stranita non appena Alicia ammetterà di voler strappare il cuore di Angel dal suo petto per sentirlo battere meglio solo per lei.

Kiros è nel panico e sospetta che qualcuno abbia spiato lui e Carmen. Ne parla con la ragazza, che resta scettica: è impossibile che qualcuno li abbia visti insieme in fabbrica. I dubbi di Kiros, però, non accennano a svanire.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 17 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Julia non sta vivendo un periodo sereno. Complice il divorzio dei suoi genitori, la Infante è nervosa sul lavoro e oltretutto mal accetta il rapporto che si è instaurato tra Olga e Sergio. Quando quest’ultimo prende una decisione di sua iniziativa, la figlia di Diana esplode: tra i due scoppia un furioso litigio. Per ripicca, Sergio reagisce cercando di leggere il diario della nonna di lei, Carmen, sperando di trovare risposte sul suo stato d’animo. Julia conserva gelosamente quel diario nella sua camera quindi quando scoprirà il suo fidanzato nel momento di sfogliare le pagine, non sarà per niente contenta e i due litigheranno per l’ennesima volta… Il loro rapporto è al capolinea?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Angel cerca di glissare le domande di Alicia e di non farle sapere di essere a conoscenza delle dinamiche circa l’avvelenamento di Inés – lui sa che è stata lei a cercare di uccidere la donna! Per farla star buona, Angel le promette che le farà conoscere sua madre. Intanto, Victor confronta Inés dicendogli di aver scoperto che Ventura sta armando la popolazione locale per organizzare una rappresaglia contro il governo spagnolo. Inés cerca di giustificare le azioni di suo marito, dicendogli che l’uomo era stanco di obbedire agli ordini, ma Victor teme che le azioni di Ventura possano ripercuotersi anche su tutti loro della colonia…

Julia cerca di capire da che parte stare quando i suoi genitori annunciano il divorzio. Intanto le tensioni in bottega aumentano con Olga e Sergio che prendono un’iniziativa sui mobili senza neanche consultarla.











