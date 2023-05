Un altro domani/ Anticipazioni 17 maggio: Carmen attacca, Patricia si difenderà?

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 17 maggio, ci dicono che Julia è rimasta molto delusa da sua madre che ha agito alle sue spalle e non le ha dato la possibilità di risolvere da sola la questione con Sergio. Alla fine comunque la conciliazione si è risolta per il meglio, con il giovane che ha deciso di lasciar stare la battaglia legale. L’azienda può quindi ripartire con nuovi stimoli. Julia decide di promuovere Elena a suo braccio destro con una carica e un aumento di stipendio, e ciò rafforza l’amicizia tra le due ma anche la consapevolezza di aver vinto questa dura guerra.

Jaime è ripartito senza pagare il soggiorno nell’albergo di Tirso, una ulteriore delusione, e un gesto che bisogna nascondere a Dani per evitare che rimanga deluso. Tutto sembra procedere per il verso giusto finalmente, ma un nuovo articolo sul sito web julimaria.es mette un freno alla riapertura dell’attività di Julia; l’autore infatti attacca duramente la giovane imprenditrice, che si sente colpita nel profondo. Stavolta però gli attacchi sono indirizzati a qualcun altro. Ribero finalmente telefona agli amici dopo il suo arrivo a Berlino, ma la sua voce è strana: Chloe sospetta gli sia accaduto qualcosa!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 17 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Víctor è stato pestato duramente in prigione, ma l’arrivo di un nuovo detenuto potrebbe aiutarlo ad avere un alleato. Marcelo sembra infatti un compagno di cella leale per lui. Carmen, nel tentativo di rassicurare il suo amico, gli ha svelato il suo piano per smascherare Patricia e Ventura. In cosa consiste esattamente? La ragazza gli spiega che ha lanciato un’esca a Patricia per farle commettere un errore. Stiamo parlando, ovviamente, della falsa lettera a Serralvo. Tuttavia, Patricia è una donna intelligente, quindi il tentativo di Carmen potrebbe non avere effetto e, inoltre, potrebbe ritorcersi contro di lei.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia rischia di perdere la sua attività se non reagisce in tempo alle provocazioni di Sergio. La sua avvocatessa le propone una strategia più diplomatica, che tuttavia Diana non è disposta ad appoggiare fino in fondo. Il giorno della conciliazione, però, Sergio rinuncia ad avere le quote della bottega, ponendo fine alla guerra contro la sua ex.

Carmen ha in mente un piano per smascherare Patricia e Ventura e far sì comincino a dubitare l’una dell’altro; in questo modo sperano che entrambi possano crollare e accusarsi a vicenda. In carcere, Victor continua a subire maltrattamenti dagli altri prigionieri. Linda vorrebbe organizzare la sua festa di compleanno in grande stile, ma suo padre non le ha ancora versato l’assegno mensile e ciò la impensierisce.

