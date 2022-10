Un altro domani/ Anticipazioni 17 ottobre: Diana pensa che Julia stia con Tirso…

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 ottobre: Patricia vicina a scoprire la verità?

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 17 ottobre, ci dicono che l’ultimo sfogo di Carmen l’ha fatto riflettere, quindi vuole sistemare la situazione. Patricia, invece, insiste per approfondire ogni singolo movimento che Don Francisco sta nascondendo. Lungi dall’essere vicina a cosa lui stia facendo alle sue spalle, la nostra dark lady cerca anche di trovare un nuovo alleato e tutto per poter sapere quale merce stanno caricando i camion. Informazioni che potrebbero essere cruciali per lei, sotto tutti gli aspetti. Non se ne starà a guardare, dopo tutto quello che è successo.

Dal canto suo, Angel è piuttosto confuso e preoccupato per tutta l’intera faccenda di Ventura, quindi trova in Alicia un’ottima amica e confidente; la giovane riesce a rassicurarlo.

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 ottobre: Diana sospetta di Julia e Tirso

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Diana sa per certo che sua figlia, Julia, abbia un altro uomo. E ha degli indizi che glielo fanno pensare. Pertanto, cerca disperatamente di trovare l’identità di quella persona che sua figlia sta vedendo e finiscono per avere un forte confronto. Julia non vuole fornire un solo dettaglio su quella persona che ha passato la notte con lei. Ed è molto chiara su questo punto.

Quindi, Diana agisce per conto suo e comincia a interrogare tutti, a partire da Elena, che cerca di corrompere per farle confessare tutta la verità. La donna finisce per dirgli che l’uomo con cui Julia ha passato la notte non è niente di meno che Tirso, quindi va a cercarlo…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Ventura si è reso conto che qualcuno sta facendo domande sui bauli – quel qualcuno, come sappiamo, è Patricia, che potrebbe avere tra le mani le informazioni di cui ha bisogno. La dark lady insiste per approfondire ogni singolo movimento che Francisco le sta nascondendo, e cerca di trovare un nuovo alleato disposto ad aiutarla a scoprire quale merce nascondono sui camion. Ventura, però, non ci sta e minaccia Francisco, dicendogli che deve scoprire di chi si tratta e farlo smettere, oppure ci penserà lui.

Carmen vuole sistemare la situazione con Kirso e poi con Victor. La ragazza sa che deve dare un taglio al passato se intende concentrarsi sul suo futuro. Ciò implica fare delle scelte, e troncare ogni rapporto con Kirso, il ragazzo che ama…











