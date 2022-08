Un altro domani/ Anticipazioni 18 agosto: Kiros licenziato, la decisione di Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 18 agosto: Kiros perde l’incarico di bodyguard

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 18 agosto rivelano che Carmen apprende da Mateo che il padre continua a nascondergli delle cose, e non sarebbe neanche la prima volta. Francisco finge ancora che in fabbrica le cose vadano bene, sebbene le tensioni tra gli operai siano agli ordini del giorno. Inoltre, licenzia Kirso perché si è avvicinato fin troppo a sua figlia. Carmen, dal canto suo, non accetta di aver un altro uomo al posto suo per sorvegliarla giorno e notte, quindi chiede al padre di non avere più un vigilante. Francisco accetta la sua richiesta.

Dopo accurate indagini, Julia giunge alla conclusione che il nome Mia Yaco, la donna misteriosa che le ha fatto l’ordine, non le è del tutto estraneo: si tratta infatti dell’autrice di un libro che aveva trovato rovistando tra le cose di Carmen e Carlos. A quel punto, Julia crede di avere tutti i pezzi del puzzle per capire chi si nasconde dietro l’acquirente misteriosa. Avrà ragione?

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Patricia ostacola l’amore di Carmen e Kirso

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e il suo staff continuano a indagare sulla fantomatica Mia Yaco, la signora che ha fatto un grosso ordine di mobili in bottega. Nessuno sembra venire a capo della sua vera identità e inoltre Julia deve affrettarsi per rispettare la consegna. Cloe è sempre più confusa sui suoi sentimenti per Ribero e vuole evitarlo, ma Maria la incoraggia a parlare con lui.

Tra Kiros e Carmen c’è sempre più complicità: i due si amano e vorrebbero vivere la loro storia alla luce del sole, ma la figlia di Francisco capisce quanto tutto questo sia pericoloso, viste le rigide leggi locali che non vedono di buon occhio una loro relazione. La ragazza teme soprattutto per la vita di Kiros. E ha ragione perché Patricia li vuole ostacolare, e a tale scopo manda Yungani a pedinarli.

