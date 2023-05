Un altro domani/ Anticipazioni 18 maggio: Patricia si copre le spalle da Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 18 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 18 maggio, ci dicono che la Guardia coloniale ha trovato alcuni bauli pieni di armi, che Víctor avrebbe nascosto, e tutti si sospetti sono puntati su di lui. Carmen non pensa minimamente che l’amico sia coinvolto, piuttosto sospetta che sia un trucco di Patricia per sviare le sue colpe nel tentativo di ribellione. Nessuno però sostiene questa idea e quindi Victor deve restare in carcere e rischia di scontare molti anni dietro le sbarre. Per Carmen è certamente un ostacolo difficile da superare, anche perché sembra che Patricia sappia coprirsi molto bene le spalle e, come sospettava, è molto furba. Ma non è solo questo. La dark lady è aiutata da potenti e improbabili alleati.

Sei sorelle/ Anticipazioni 18 maggio: Salvador aggredito, per lui si mette male...

Linda ha bisogno di soldi per poter organizzare la sua sontuosa festa di compleanno, perciò cerca con tutte le sue forze di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Ma una sua iniziativa compromette definitivamente questa possibilità, quindi per la giovane le cose andranno a complicarsi ulteriormente: la festa rischia di saltare?

Terra amara/ Anticipazioni 18 maggio: Fekeli, che smacco a Hunkar!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 18 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia pensava di poter riprendere tranquillamente con la sua attività dopo che Sergio ha abbandonata la battaglia legale contro di lei, ma la giovane non aveva messo in conto sua madre, pronta a complicarle ulteriormente la vita. L’imprenditrice scopre che Diana ha preso un congedo per trascorrere più tempo insieme a lei. Quindi, la donna sente che è ora di andare a una sessione di terapia con Leo e coinvolgerà anche la figlia in questo suo congedo. Julia accetterà di passare del tempo con sua madre?

Beautiful/ Anticipazioni 18 maggio: Ridge non vuole divorziare da Brooke!

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia rischia di perdere la sua attività se non reagisce in tempo alle provocazioni di Sergio. La sua avvocatessa le propone una strategia più diplomatica, che tuttavia Diana non è disposta ad appoggiare fino in fondo. Il giorno della conciliazione, però, Sergio rinuncia ad avere le quote della bottega, ponendo fine alla guerra contro la sua ex. Ribero è partito per la Germania, ma Chloe è preoccupata dopo una sua chiamata.

Carmen ha in mente un piano per smascherare Patricia e Ventura e far sì comincino a dubitare l’una dell’altro; in questo modo sperano che entrambi possano crollare e accusarsi a vicenda. Comincia così a scrivere una lettera per il tenente, sperando che la sua matrigna la intercedi. In carcere, Victor continua a subire maltrattamenti dagli altri prigionieri. Linda vorrebbe organizzare la sua festa di compleanno in grande stile, ma suo padre non le ha ancora versato l’assegno mensile e ciò la impensierisce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA