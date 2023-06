Un altro domani/ Anticipazioni 19 giugno 2023: Patricia approfitta di una debolezza di Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 19 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 19 giugno, ci dicono che Julia ha deciso di appoggiare l’idea di Elena e di provare a puntare al mondo dei social per lanciare la sua nuova linea di accessori. Così facendo, la giovane imprenditrice si impegna al massimo per capirne i vantaggi e diventare una brava influencer. Nonostante gli sforzi, le sue buone intenzioni sembrano non bastare. Bisogna quindi trovare un sistema affinché tutto riesca a procedere per il meglio. Inoltre, Julia cerca in tutti i modi di incoraggiare sua madre a iniziare ad andare in terapia. È evidente che Diana ha molto tempo libero e questo sta incidendo, e molto, sul rapporto che hanno. Sebbene all’inizio la donna sia molto reticente, alla fine riconsidera questa decisione.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 19 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen, dopo tutto quello che è successo con Victor, ha finito per trascurare il suo lavoro in ebanisteria. Patricia ne approfitta e ritiene che questa sia la scusa perfetta per provare a chiederle di allontanarsi da Víctor per il bene di tutti. Carmen non si lascerà convincere così facilmente e sarà disposta a tutto pur di riaffermare il suo voler. Nel frattempo, Ángel comincia ad avere sempre più dubbi seri sull’opportunità o meno di sfidare Ventura per la gestione del Río Club. Sua madre sta cercando di convincerlo che in questo modo potrà dimostrare a suo padre di essere l’uomo d’affari che lui ha sempre voluto, e per farlo deve solo mettere alla prova il suo valore. Ángel, però, crede che questo fatto possa essere considerato un tradimento nei confronti del temibile Ventura…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia capisce di essere interessata a Leo, mentre la sua amicizia con Tirso è a un bivio. I due però riescono a confrontarsi e finalmente risolvere le tensioni in modo pacifico. Intanto Elena ha l’idea di sfruttare la popolarità di Julia in rete per lanciare la sua nuova linea di gioielli. E’ un’idea rischiosa, l’imprenditrice accetterà? La sintonia tra Julia e Leo non passa inosservata a Tirso, che propone loro di iscriversi a un torneo…

A Rio Muni, Carmen è molto preoccupata per la situazione di Victor, e teme che Ventura possa attentare alla sua vita. Kiros riceve il sostegno dei suoi colleghi operai che appoggiano la sua volontà di mettersi a studiare per emanciparsi. Linda rivela ad Angel fin troppi dettagli del suo progetto di rilevare il Rio Club, convinta di potersi fidare di lui. E invece si scopre che il ragazzo l’ha rivelato a Inés. Il problema è però un altro: per realizzare il suo sogno, Linda dovrà chiedere il sostegno di Patricia.

