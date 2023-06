Un altro domani/ Anticipazioni 2 giugno: Victor torna a casa ma non è più lo stesso…

Un altro domani, anticipazioni puntata 2 giugno su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 2 giugno, ci dicono che i giornalisti hanno assediato il paese, Julia non sopporta più la pressione dei media. Soprattutto la tanta attenzione su di sé non solo da parte della stampa, ma anche dai fan: tutti vogliono conoscerla, parlare con lei e farsi le foto. Per fortuna c’è anche il rovescio della medaglia: il ristorante di Tirso è pieno di gente, e in azienda gli ordini non smettono di crescere, cosa che finisce per diventare una situazione molto stressante per la stessa Julia. Elena, dopo un imprevisto contrattempo come capo officina, decide di non rivelare nulla al suo capo. La donna, intanto, è occupata con suo figlio Dani: i due hanno deciso di visitare un’associazione per ragazzi trans che permetterà loro di capirsi meglio, ma anche ad Elena di vedere un mondo tutto nuovo.

Continuano le tensioni tra Leo e Diana, e la convivenza diventa sempre più difficile, mentre Dani e Chloe non possono fare a meno di sospettare di Ribero che da quando è tornato in città ha mostrato un atteggiamento strano nei loro confronti. Sembra che la permanenza a Berlino gli abbia cambiato la vita per sempre.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 2 giugno

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen è davvero preoccupata per Víctor. Il giovane è tornato a casa, ma fa fatica a tornare alla sua vita dopo l’esperienza in prigione, che lo ha profondamento scosso. Victor confida le sue paure alla madre, e allo stesso tempo deve anche guardarsi le spalle dato che la stragrande maggioranza degli abitanti del quartiere continua a ritenerlo colpevole di aver organizzato una rivolta.

Linda, intanto, è davvero entusiasta della possibilità di poter gestire il Rio Club. Quello che non si aspettava è che, pur avendo un buon business plan, la banca abbia finito per rifiutare la sua proposta. Pertanto, tutti i sogni iniziano a svanire uno per uno…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la causa intentata da Julia contro il giornale che ha pubblicato articoli offensivi a nome suo le provoca l’effetto opposto; i dettagli della sua vita privata vengono resi pubblici, e la stampa si prepara ad arrivare in città per intervistarla. In cerca di tranquillità, Julia trova in Leo un buon amico, tanto da offrirgli un posto in cui stare. La convivenza con Diana, però, non sarà semplice.

A Rio Muni, Carmen si aggrappa a ogni cosa, anche chiedendo una mano a suo padre, affinché Victor non venga condannato a morte. Patricia, invece, riesce sempre a stare un passo avanti a tutti. Per evitare di essere smascherata, stringe potenti alleanze. Poi, Victor viene rilasciato. Linda, falliti i tentativi di guadagnare denaro, pensa a un piano alternativo e punta al club…

