Un altro domani/ Anticipazioni 2 marzo: Angel chiede un favore ad Alicia, e lei…

Un altro domani, anticipazioni puntata 2 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 2 marzo, ci dicono che Angel ha scoperto che la riunione con i Suarez coincide con il suo esame per entrare alla scuola diplomatica, il che è un bel problema. Da un lato non vuole sprecare l’occasione di far bella figura con Ventura (che lo ha ringraziato per l’affare andato in porto, seppur il merito è tutto di Alicia che lo ha fatto per ingraziarsi il ragazzo), dall’altra sa che la scuola diplomatica rappresenta per lui un grande passo in avanti. Come agirà quindi? Angel, per questo motivo, sarà obbligato a chiedere un favore alla diabolica ragazza: in vista del test di ingresso, vuole che Alicia chieda ai Suarez di posticipare la riunione, così da dargli la possibilità di sostenere il suo esame. Sappiamo però che Alicia non acconsentirà così facilmente alla sua richiesta, e potrebbe cogliere l’opportunità per ricattare, ancora una volta, l’oggetto del suo desiderio…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 marzo: Veronica scopre la verità su Gemma!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 2 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia è sotto pressione perché non riesce a trovare un’idea brillante per la salvare la bottega. L’unica soluzione sarebbe quella di rivoluzionare ogni cosa, reinventarla di sana pianta e al più presto. Ma il tempo stringe, e la giovane imprenditrice non sa proprio da che parte iniziare. Dopo il suo fallimento con il commerciante di mobili, Julia inizia a pensare di essere la responsabile di tutto ciò che le è andato storto nella sua vita finora, inclusa la sua relazione con Sergio, finita a male per la seconda volta. Forse il periodo di meditazione in ritiro spirituale non le è servito poi a nulla…

Terra amara/ Anticipazioni 2 marzo: Demir, scelta difficile per amore della famiglia

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio lancia a Julia un ultimatum: se entro una certa data non riavrà i soldi richiesti, sarà costretto a passare per vie legali. La ragazza è nei guai e chiede l’aiuto delle amiche Elena ed Olga; quest’ultima ha un piano. Intanto Olga racconta ad Elena il segreto riguardante il suo passato ed è decisa più che mai a rivelare al figlio Erik tutta la verità: lo zio Tirso era disposto ad assumere la custodia del ragazzo, ma la madre ha convinto il giudice a non portarglielo via. E poi, in tutta risposta, è fuggita con lui in Danimarca. Angel scopre che la riunione con i Suarez cade nello stesso giorno in cui lui ha l’esame d’ingresso per la scuola diplomatica, a cui ovviamente non può mancare.

LEGGI ANCHE:

Beautiful, anticipazioni americane/ Cosa nasconde Bill? Liam scopre la verità: colpo di scena inaspettato

© RIPRODUZIONE RISERVATA