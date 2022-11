Un altro domani/ Anticipazioni 2 novembre: Alicia sempre più folle, inganna Ines

Un altro domani, anticipazioni puntata 2 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 2 novembre, ci dicono che la follia di Alicia non ha limiti. La ragazza è disposta davvero a tutto pur di trovare un modo per conquistare Angel, di cui è pazzamente innamorata. Peccato che lui ami solo Ines. E infatti Alicia arriverà a ingannare proprio quest’ultima al fine di ottenere informazioni, che poi trarrà a suo vantaggio per conquistare il ragazzo. Angel, dal canto suo, ha già i suoi problemi: sul corpo ha ancora i segni delle bastonate ricevute da uno scagnozzo di Ventura e si fa curare da Enoa. Patricia ha scoperto i pugni ricevuti da Angel, quindi gli suggerisce di ripagarlo con la stessa moneta: vendicarsi di Ventura.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 novembre: Anna e Salvo, c'è crisi

Carmen è nei guai. Le sue serate brave sono state filmate da qualcuno e ora teme che queste foto raggiungano le mani di Víctor o di Francisco, suo padre, e il suo futuro comincerà a vacillare di nuovo. Intanto, Kiros assiste a una scena terribile, quindi cerca di nascondere tutto ciò che ha visto ai suoi compagni. Mabale nota che qualcosa lo turba.

Una vita/ Anticipazioni 2 novembre: Alodia coglie Ignacio sul fatto con un'amante...

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 2 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Sergio, dopo aver esaminato i conti del negozio, spiega a Julia che, per evitare il fallimento, dovrà prendere le decisioni più drastiche. La figlia di Diana non vuole licenziare nessuno, quindi lo prega di cercare qualsiasi altro tipo di opzione per poter risolvere i suoi debiti. Intanto, Julia ha altre preoccupazioni per la testa e ne parla con Elena. Inoltre, Julia ha scoperto che Tirso vuole vendere l’hotel, cosa che l’ha lasciata completamente confusa e senza parole. Quindi cerca di avere più informazioni da Elena al riguardo perché vuole sinceramente aiutare l’amico albergatore.

Beautiful/ Anticipazioni 2 novembre: i dubbi di Steffy, le paure di Finn

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen ormai è sempre più allo sbaraglio e continua a passare le serate fuori a bere nel club. In una di queste occasioni, la ragazza si organizza per uscire con Linda. Durante la serata, Linda dice all’amica di avere buone notizie: le ha fissato a sorpresa un appuntamento con una modista molto famosa. Dopo aver salutato Linda, Carmen passa la serata a bere e l’indomani si sveglia tardi, non presentandosi dunque all’appuntamento. Linda, non solo ha fatto una brutta figura con la modista, ma se la prende con Carmen e la rimprovera per questo suo comportamento indisciplinato.

La storia tra Julia e Sergio va a gonfie vele. Ora che la figlia di Diana ha accettato il consorte come socio della bottega, la relazione tra loro sembra si sia ancora fortificata. La notizia viene accolta con felicità da tutti i dipendenti, tranne da parte di Elena, che nutre ancora dei dubbi su cosa sia meglio per la sua amica. Tirso non sembra nemmeno molto convinto della seconda possibilità che la coppia si è data…











© RIPRODUZIONE RISERVATA