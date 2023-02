Un altro domani/ Anticipazioni 20 febbraio: Enoa, che fine ha fatto?

Un altro domani, anticipazioni puntata 20 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 20 febbraio, ci dicono che per Maria è arrivato il momento della verità: Erik ha scoperto la verità sulla sua identità sessuale, e come dietro al profilo di Dani c’era proprio lui. Tuttavia, queso segreto rischia di essere scoperto da altri. Maria infatti teme che il nipote di Tirso possa rivelare, da un momento all’altro, tutto quanto a Chloe, mettendo a rischio la sua amicizia con lei. La reazione di Erik, invece, sarà l’opposto: lui prometterà a Maria che non farà outing nei suoi riguardi, però gli consiglia di rivelare la verità a Elena, ovvero l’unica persona che non giudicherà mai il suo vero modo di essere. Maria seguirà il suo prezioso consiglio? Fatto sta che, secondo le anticipazioni, il suo segreto sarà sempre più difficile da mantenere…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 febbraio: Ezio confuso, Gloria vuole...

Un altro domani, anticipazioni di oggi 20 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Enoa sembra dispersa. Da quando non si è presentata più a lavoro, Carmen teme il peggio e pensa le sia accaduto qualcosa di grave. A quel punto convince Kiros ad aiutarla nelle ricerche, nella speranza di rintracciare la domestica che è svanita nel nulla. Infatti nessuno sembra sapere che fine abbia fatto. Tuttavia Carmen non può neppure immaginare quale sia il motivo della scomparsa di Enoa: è qualcosa che, come scoprirà ben presto, segnerà profondamente la sua vita personale e sentimentale. Le anticipazioni delle prossime puntate ci dicono anche che vedremo Inés determinata a scoprire in che guaio si è cacciato Ventura, e incaricherà Carmen di aiutarla; Angel, inoltre, sarà disturbato dalla presenza di Alicia.

Terra amara/ Anticipazioni 20 febbraio: Yilmaz sa tutta la verità su Zuleyha e Demir

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è in ritiro spirituale dopo il forte stress che l’ha colpita a lavoro, ma la presenza di Diana la irrita terribilmente e non riesce a rilassarsi. Per fortuna c’è Leo, un giovane psicologo conosciuto là al santuario, che la aiuta a ritrovare la pace dei sensi. Maria teme che Erik sveli tutta la verità a Chloe, ossia che è lui Dani, l”amico” speciale con cui lei chatta. A Rio Muni, Enoa è molto distratta sul lavoro, finché un giorno scompare, senza dire nulla. Carmen è molto preoccupata. I piani di Inés e Angel per sbarazzarsi di Alicia sembrano incontrare un ostacolo: lei infatti li ricatta, minacciandoli di rivelare la loro relazione segreta a Ventura, se solo faranno in modo che lui la licenzi.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 20 febbraio: Deacon e Brooke ricordano il passato insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA