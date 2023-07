Un altro domani/ Anticipazioni 20 luglio 2023: Carmen e Victor, tutto pronto per le nozze

Un altro domani, anticipazioni puntata 20 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 20 luglio, ci dicono che Julia vorrebbe che Leo restasse ancora in paese, ma lui dovrebbe tornare a Madrid. E’ arrivato il momento. Tirso, intanto, migliora: in ospedale le sue condizioni sono buone, e anche i medici gli riportano delle ottime notizie. L’albergatore quindi non vede l’ora di poter essere dimesso così da tornarsene a casa. Il momento è finalmente giunto: Erik e Mario si occupano di lui, mentre il medico firma le dimissioni. Tirso è felice di tornare a condurre la vita di sempre. Tuttavia il nipote gli ricorda che non deve stancarsi troppo. Le stesse raccomandazioni vengono fatte anche da Mario.

I sensi di colpa attanagliano Julia, unica presente il giorno in cui Tirso ha avuto l’incidente. Ed Erik sa che i due hanno discusso prima che suo zio venisse investito e poi ricoverato in ospedale…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 20 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen confida ad Enoa i suoi dubbi su Victor e teme che ora lui non voglia più sposarla. Il figlio di Ventura, però, la sorprende: i due si chiariscono e decidono di andare fino in fondo. Arriva il gran giorno: Francisco è stato eletto nuovo presidente del Circolo Imprenditori, mentre sua figlia Carmen è in procinto di sposarsi. Padre e figlia vivono un momento di tranquillità e confidenza che viene però interrotto da Patricia che si congratula con Francisco per il risultato raggiunto. Carmen e Francisco non si fidano di lei e la accusano di averlo ostacolato in tutti i modi passando informazioni a Ventura. Intanto, Victor è molto in ansia ma emozionato per le imminenti nozze. Inés gli sta accanto, regolandogli qualcosa di speciale per questo gran giorno…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen e Victor vogliono andare avanti con l’organizzazione del matrimonio nonostante Francisco e Ventura siano contrarissimi per via dei loro dissapori. Angel confida a Ines che sua madre Patricia sa tutto di loro, e la donna è terrorizzata. Kiros ha tradito la fiducia degli operai e di Carmen, ma lui in difesa dice di essersi fidato di Ventura perché così sperava di placare la guerra tra lui e Francisco. Nel presente, Julia chiede a Leo di aiutare Tirso a superare il suo trauma dopo l’incidente, ma Diana non è d’accordo con la figlia. Dani e Chloe continuano a litigare, mentre Ribero sembra riavvicinarsi alla ragazza.

