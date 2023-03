Un altro domani/ Anticipazioni 20 marzo: Ventura vuole vederci chiaro e Carmen…

Un altro domani, anticipazioni puntata 20 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 20 marzo, ci dicono che Tirso è molto preoccupato perché non vede Julia da diversi giorni. Ovviamente non può neanche immaginare che la giovane imprenditrice si sia buttata sul lavoro sui suoi problemi personali (legati principalmente al debito che ha con Sergio) per non pensare al fatto che Tirso si sia baciato con Olga. Così l’albergatore tenta in tutti i modi di rintracciarla, ma verrà fermato da Diana. La madre di Julia, infatti, cerca di distoglierlo dall’idea di incontrarla, dopo aver appreso cosa sta passando la figlia in questo ultimo periodo.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 20 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Ventura sta cercando suo figlio ed è certo che si sia nascosto da Carmen per evitare l’arresto. Deciso a riportarlo a casa, l’uomo bussa alla porta dei Villanueva insieme ai suoi scagnozzi per cercare di vederci chiaro. Nel suo intento non solo minaccia Carmen di dirgli dove si trova Victor, ma arriva anche ad usare forti parole contro Francisco! Intanto, Ángel ha iniziato ad avere seri sospetti su Inés, poiché crede che abbia qualcosa a che fare con la morte improvvisa di Alicia. E anche la libraria comincia a nutrire lo stesso sospetto. Entrambi sembrano avere più di un motivo sufficiente per dubitare l’uno dell’altra. Ciò comporta una spaccatura nel loro rapporto e prossimamente li vedremo scontrarsi e accusarsi a vicenda dell’omicidio di Alicia…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Dani prende coraggio e confessa a sua madre di essere un ragazzo trans. Elena, però, reagire in maniera sbagliata e lui, di risposta, esce di casa per cercare conforto da Julia, l’unica (insieme ad Erik) ad averlo sostenuto. Dopo aver parlato con Julia, Elena si convince a riaffrontare Dani per dirgli che intende recuperare il loro rapporto.

A Rio Muni, nel passato, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia, anche se per ora Inés sembra negare il fattaccio. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia.

