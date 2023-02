Un altro domani/ Anticipazioni 21 febbraio: l’annuncio di Enoa sconvolge Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 21 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 21 febbraio, ci dicono che Angel non si libererà così facilmente di Alicia. Infatti proprio quando l’affare con i Suarez sembrava perduto, Ventura scopre che il ragazzo è riuscito a fissare una nuova riunione; in realtà il giovane non ha mosso un dito, ed è stata Alicia a muovere, ancora una volta, le pedine della sua scacchiera. Per ringraziarlo, Ventura regala ad Angel dei biglietti per una romantica crociera da passare in compagnia di Alicia. Con questa abile mossa, la diabolica ragazza dimostra di avere il ragazzo in pugno. Ma questa volta Angel non è disposto a cedere.

Infatti, stando alle anticipazioni, il giovane Goody non esiterà un momento e deciderà di affrontare la giovane psicopatica, solo per venire di nuovo minacciato. Ebbene, dato che Alicia conosce la tresca tra lui e Inés, ordinerà al ragazzo di accompagnare al capanno dove sono soliti incontrarsi i due amanti. Stavolta, Angel saprà farsi valere?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 21 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che il mistero sull’angoscia di Enoa viene finalmente svelato quando Francisco e Patricia annunciano a Carmen che la domestica si sposerà con Kiros. La notizia sconvolge la giovane, anche perché queste nozze sembrano apparire dal nulla. Enoa, invece, col sorriso sulle labbra annuncia di essersi fatta prendere dal panico per via del suo matrimonio, motivo per cui è sparita. Carmen, scossa e delusa dal comportamento di Kiros, si rifiuta di ascoltare le sue spiegazioni, perché si sentirà completamente presa in giro da lui. Carmen, poi, ripensa alle passate settimane quando Linda le aveva instillato il dubbio di una possibile relazione tra Kiros ed Enoa…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Enoa è molto distratta sul lavoro, finché un giorno scompare, senza dire nulla. Carmen è molto preoccupata, così insieme a Kiros decidono di andare a cercare. La domestica riesce comunque a farsi trovare e tutto sembra risolversi al meglio. O quasi. Intanto, i piani di Inés e Angel per sbarazzarsi di Alicia sembrano incontrare un ostacolo: lei infatti li ricatta, minacciandoli di rivelare la loro relazione segreta a Ventura. Inoltre, quando l’affare di quest’ultimo coi Suarez non va a buon fine, Angel si trova in una posizione scomoda perché rischia il licenziamento.

Nel presente, Julia è stressata da Diana, mentre dall’altra si gode la presenza di Leo al ritiro spirituale. Maria teme che Erik possa rivelare a Chloe la verità sul suo conto, ma lui si dimostra un ottimo amico e gli consiglia di confidarsi prima con Elena al riguardo.











