Un altro domani/ Anticipazioni 21 marzo: Julia ama Tirso, ma c’è Olga di mezzo…

Un altro domani, anticipazioni puntata 21 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 21 marzo, ci dicono che Julia si è resa conto di amare Tirso e di essersi innamorata di lui. L’albergatore, però, ha preso una decisione: iniziare una relazione sentimentale con Olga. La figlia di Diana cerca di gestirla al meglio per superare al più presto la delusione di questa scelta dell’amico, quindi si butta a capofitto sul lavoro in azienda. Dopo aver interrotto la sua storia con Sergio, la giovane riflette sul fatto se riuscirà mai a incontrare qualcuno che la ami come lui. E se tra lei e il suo ex fidanzato non fosse del tutto finita?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 21 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che a Rio Muni, le cose si complicano. Victor non si trova da nessuna parte, quindi la preoccupazione di Carmen è destinata ad aumentare. Kiros, alla vigilia delle sue nozze con Enoa, appare completamente sconfitto poiché sa di fare la cosa giusta ma, allo stesso tempo, sente anche di condannarsi a una vita infelice. E ciò lo tormenta a livelli insospettati. Inés, dopo la tragica morte di Alicia, ha deciso di riaprire la libreria, ma le cose non vanno come previsto. I suoi clienti infatti non la guardano di buon occhio, specialmente perché è stata lei a trovare il corpo della giovane, quindi non vogliono assolutamente relazionarsi con lei. Come se non bastasse, Angel continua a nutrire i suoi dubbi circa la dinamica della morte di Alicia, quindi ben presto lui e Inés finiranno per incolparsi a vicenda sul drammatico accaduto. Le cose non si mettono bene per i due amanti clandestini, la cui relazione rischia di essere scoperta.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia vorrebbe parlare a Sergio dei suoi sentimenti, ma lo vede in compagnia di Olga. Nel passato, a Rio Muni, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia, anche se per ora Inés sembra negare il fattaccio. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia. Ventura però sospetta che Carmen lo stia nascondendo, quindi non esita a presentarsi a casa della ragazza e ad avanzare minacce a Francisco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA