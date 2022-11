Un altro domani/ Anticipazioni 21 novembre: Diana passa la notte all’hotel di Tirso

Un altro domani: ecco dove ci eravamo lasciati…

Come di consueto, oggi riprenderà l’appuntamento settimanale con la soap opera spagnola di Canale 5, Un altro Domani, in onda dalle 16.50, dal lunedì al venerdì. Ma dove ci eravamo lasciati? Nel passato Carmen non riesce a convincere Victor a riassumere Kiros come sua guardia del corpo. Carmen e Victor inoltre, dopo aver passato una situazione tesissima di forte crisi, grazie all’aiuto di Linda e Ines, sembrano superare le divergenze e trovare una propria serenità. Nel frattempo Elena studia un progetto per evitare di dover ridurre la giornata lavorativa ai dipendenti della bottega.

Nel presente invece Sergio è ormai diventato una presenza fissa a casa di Julia, infatti si è trasferito da lei. A interrompere però l’armonia tra i due piccioncini c’è sempre di mezzo Diana che non li lascia mai soli. Ecco allora che, nell’ultima puntata, Julia, esasperata dalla madre, elabora un piano per poter trascorrere una serata intime con Sergio: convince Mario a portare Diana a cena. Come accadrà adesso?

Un altro domani: anticipazioni puntata 21 novembre

Le anticipazioni della puntata della soap opera spagnola, Un altro domani, in onda oggi 15 novembre, su canale 5 dalle ore 16.50, ci dicono che nel passato Carmen sarà impegnata in un nuova avventura. Sembra infatti non mollare la presa e insite con suo suocero affinché una delle sue rinomate conoscente possa trovare un impiego per Kiros, da poco licenziato dal suo ruolo di guardia del corpo. Nonostante l’insistenza però il futuro suocero di Carmen non vuole saperne nulla.

Nel presente invece i due piccioncini, Sergio e Julia, vogliono godersi dei momenti d’intimità senza la presenza di Diana. Quest’ultima, a malincuore, si decide a lasciarli dello spazio così si reca a dormire all’hotel di Tirso per non disturbarli. Già al mattino dopo però, non resiste e si presenta a casa di Julia. Qui a intervenire è ora Sergio che cerca di spiegare a Diana come, per ricostruire il rapporto con Julia, ci sia il bisogno d’intimità.

Un altro domani: le anticipazioni dalla Spagna…

Come è ormai risaputo, Un altro domani, in onda su Canale 5 dalle 16.50 è una soap opera tutta spagnola. E proprio dalla Spagna arrivano nuove anticipazioni a dir poco sconvolgenti! Se in Italia stiamo assistendo alla coppia di Julia e Sergio, più affiatata che mai, intenta a vivere insieme. Lo stesso non è per la serie spagnola dove pare che tra i due, non si sia più alcun rapporto. Infatti Julia, ben presto, lascerà per l’ennesima volta Sergio. Pare infatti che anche il tentativo di vivere insieme sia stato solo un escamotage per non affrontare una sua paura: voltare pagina e iniziare una nuova vita.

Julia in particolare, negli episodi spagnoli, sente crescere sempre più l’attrazione per un altro personaggio: si tratta ovviamente di Tirso. Ed è proprio per l’amore verso Tirso, dopo una chiacchierata illuminante con Kiros, che si deciderà a lasciare Sergio. La confessione però non avviene nel migliore dei modi: si decide proprio quando Sergio ha deciso di organizzarle una meravigliosa festa a sorpresa. Entrata in casa non riesce a trattenere le lacrime e si chiude nella sua stanza. Sergio la insegue per capire cosa sta accadendo e lei gli rivela di volerlo lasciare e di essere innamorata di Tirso. La reazione dell’uomo però sarà terribile…

