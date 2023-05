Un altro domani/ Anticipazioni 22 maggio: Francisco appoggia Carmen!

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 22 maggio, ci dicono che mentre continua la guerra di nervi tra Patricia e Carmen, con l’una che cerca di difendersi dagli attacchi dell’altra, quest’ultima riceve per la prima volta il sostegno di suo padre davanti alla matrigna. Ciò accende la speranza di avere un alleato in più nella sua battaglia. Carmen, però, tira un po’ troppo la corda quando chiede a Francisco di trovare un modo per far uscire Víctor di prigione. Il padre le risponde con un sonoro no, prima di avvertirla che non deve chiederglielo mai più. In seguito, la giovane, non sapendo in che modo portare avanti il suo piano contro Patricia, si affida ad Enoa, alla quale domanda di fare da spia per capire cosa sta combinando la matrigna e quindi cercare di anticipare le sue mosse.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 22 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Kiros è determinato a studiare per avere una laurea accademica. Il ragazzo crede che sia l’unica cosa che potrà aiutarlo ad uscire da quella sua condizioni di schiavitù e ottenere l’emancipazione. Tuttavia, non è facile per lui conciliare le ore di studio con il lavoro in fabbrica; ed è in quel frangente che Mabalé si rende conto che l’amico nasconde qualcosa. Anche Carmen è sorpresa di trovare Kiros addormentato nel bel mezzo della giornata lavorativa. Intanto in città si diffondono delle malelingue su Patricia, tanto che la donna finisce per essere allontanata dai suoi stessi collaboratori.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio rinuncia ad avere le quote della bottega, ponendo fine alla guerra contro Julia, verso la quale prova ancora dei sentimenti, che tuttavia non sono ricambiati. Ribero è partito per la Germania, ma Chloe è preoccupata dopo una sua chiamata. Diana vuole prendersi un congedo per passare del tempo con sua figlia, cosa che Julia non sa come affrontare. A meno che non si decida di andare in terapia insieme. Tirso si avvicina sempre più a Olga, ma c’è un ostacolo: Erik.

Carmen fa in modo che Patricia intercetti una sua lettera indirizzata al tenente Serralvo, ma la donna si rivela più scaltra di lei. Victor ha un nuovo compagno di cella che potrebbe diventare un suo prezioso alleato. Linda ha bisogno di soldi per poter organizzare la sua sontuosa festa di compleanno, perciò cerca con tutte le sue forze di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Qualcosa, però, complica i suoi piani.

