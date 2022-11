Un altro domani/ Anticipazioni 22 novembre: Sergio cerca intimità con Julia, ma…

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 22 novembre, ci dicono che Diana decide a malincuore di prendere una stanza per dormire nell’albergo di Tirso per non disturbare Sergio e Julia, ma la mattina dopo torna a casa di sua figlia. Sergio cerca di far capire a Diana che per ricostruire il rapporto con Julia c’è necessità di una certa… intimità! Lei, insomma, dovrebbe lasciarli un po’ più da soli… Chloe, da parte sua, è ancora molto entusiasta di Erik, il nipote di Tirso. María è terrorizzata dal fatto che la sua amica possa essere ferita di nuovo, quindi decide di agire in merito.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda 22 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen si sente molto in colpa perché Víctor voleva licenziare Kiros una volta per tutte. Per lo stesso motivo e su consiglio di Enoa, la giovane decide di mettersi al lavoro per procurargli un nuovo lavoro. Quello che nemmeno si aspetta è che questa manovra lo faccia allontanare ancora di più dal domestico. Nella casa della famiglia Vélez de Guevara, Ángel ha ricevuto un incarico molto controverso da Ventura. Ecco perché decide di condividere i suoi dubbi con Alicia. Questo è qualcosa che, come c’era da aspettarsi, non è piaciuto affatto a Inés, dal momento che ha sempre più motivi per sospettare di lei.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nonostante i suoi tentativi, Carmen non è riuscita a convincere Victor a riassumere Kiros come sua guardia del corpo. La sua decisione è stata ferma, e non ha intenzione di cambiare idea. La figlia di Francisco continuerà a sentirsi in colpa: sa che per il licenziamento del domestico, nonché il ragazzo che ama, si sente in parte responsabile poiché lui è intervenuto nel momento in cui lei aveva più bisogno. Ora Carmen cerca di fare il possibile per aiutarlo a trovare un altro lavoro. Il problema è che Kiros non è della stessa opinione, anzi: più la ragazza lo supporta e gli sta vicino, più lui si sente infastidito. La situazione è tesa, e Kiros finirà per allontanarla.

Sergio è ormai una presenza fissa a casa di Julia, dato che si è trasferito da lei. Le cose tra i due piccioncini andrebbero alla grande se non ci fosse Diana sempre presente. Perciò Julia ha un’idea: chiede a Mario di distrarre sua madre, portandola a cena fuori.











