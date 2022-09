Un altro domani/ Anticipazioni 22 settembre: Carmen tra due fuochi, Kiros è ostile

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 settembre: Carmen tra due fuochi…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 22 settembre, ci dicono che il rapporto tra Víctor e Carmen è in crisi perché lui è molto richiesto in fabbrica. Il ragazzo ha quindi proposto di prendere una pausa dal lavoro così da iniziare a preparare il loro matrimonio, cosa che lei ha accettato. Ma il lavoro aumenta, quindi Carmen ha bisogno di qualcuno che possa aiutarla. Ed è qui che chiede aiuto a Kiros, ma il ragazzo si dimostra ostile e insofferente verso questa situazione, e non fa altro che produrre di meno sul lavoro.

Intanto, Patricia continua a pressare Jonas: è intenzionata a scoprire cosa stia nascondendo Ventura con la sua merce trasportata nei camion. E non si fermerà davanti a niente.

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 settembre: Diana in imbarazzo per Julia

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Julia e Sergio intendono festeggiare il loro divorzio con una grande festa. Diana non approva assolutamente l’idea di vedere sua figlia così felice dopo la fine del suo matrimonio, quindi la rimprovera. Durante il party, la donna appare imbarazzata per Julia, non credendo che abbia preso davvero alla leggera il suo divorzio. Intanto, Cloe ed Erik, il nipote di Tirso, si avvicinano, e scoprono di avere diverse cose in comune. E’ forse l’inizio di qualcosa?

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Patricia cerca di scoprire cosa nasconde Ventura

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen, incoraggiata da Don Francisco, non ha altra scelta che iniziare a organizzare il matrimonio. Inoltre, vuole che Victor partecipi attivamente. Ángel, dopo lo strano incontro con Ventura, si comporta in modo strano con Inés. La donna inizia quindi a sospettare che ci sia sotto qualcosa di grave, e non ha tutti i torti. Sembra che il ragazzo sia coinvolto in alcuni loschi traffici di Francisco, e anche Patricia comincia a insospettirsi. La donna è tenace, e non intende fermarsi davanti a niente. Neanche di fronte alle minacce del marito. Quindi incarica il suo scagnozzo Jonas di indagare e scoprire di più sulle merci trasportate.

Tirso non sta vivendo un periodo facile, sia personale che sentimentale. Il fatto che suo nipote Erik sia arrivato in città ha complicato le cose. Il ragazzo, a più persone, ha confessato che suo padre è in carcere, motivo per cui la gente vuole tenere Tirso il più lontano possibile.











