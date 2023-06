Un altro domani/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Dani, il suo segreto viene scoperto!

Un altro domani, anticipazioni puntata 23 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 23 giugno, ci dicono che nonostante le insistenze di sua madre, Angel non è pronto a perdere l’amicizia di Linda per la gestione del Rio Club. Intanto Patricia e Ventura sono sicuri di avere in pugno il progetto, ma non sanno che la giovane Linda non è rimasta a guardare e ha un asso nella manica per vincere questa battaglia. Nel frattempo, Carmen ha un brutto incontro con alcuni uomini di Ventura che l’aggrediscono, fortunatamente senza brutte conseguenze. L’episodio scuote molto la figlia di Francisco e, sebbene l’intento sia stato solo quello di spaventarla, Kiros non si fida per niente ed è consapevole che sarà solo l’inizio.

Per questo motivo, l’operaio consiglia all’amica di rivelare tutto a Víctor affinché abbia un’altra spalla pronta a supportarla. Carmen, però, decide di tacere. Almeno per il momento.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 23 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Leo invita Diana e Julia a confrontarsi in una seduta di psicoterapia. Madre e figlia, però, continua a non trovare un punto d’accordo per andare avanti, e di conseguenza i loro conflitti aumentano a dismisura. Nel frattempo, Chloe non può fare a meno di arrabbiarsi molto con Dani per non averle fatto sapere di essere un ragazzo trans. La delusione della giovane aumenta quando scopre che Julia era a conoscenza queste informazioni. Dopo tutto quello che è successo, sembra che Chloe non sia disposta a perdonare Dani così facilmente. La loro amicizia è in serio pericolo?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la sintonia tra Leo e Julia aumenta ogni giorno di più, tant’è che i due si lasciano andare a confidenze intime e tra loro scoppia la passione. Intanto lei e sua madre Diana iniziano la loro sessione di terapia insieme. Chi comincia ad essere infastidito di questa alchimia è Tirso. Intanto Chloe trova per caso dei volantini sull’associazione per trans di Dani.

Carmen, dato che suo padre non ha accettato la sua richiesta di assumere Victor, decide di lasciare l’azienda di famiglia per aprire un’ebanisteria tutta sua. Ángel riceve le pressioni della madre affinché soffi a Ventura il suo progetto sul Rio Club. Il ragazzo è indeciso fino all’ultimo perché sa cosa vuol dire mettersi contro il noto e perfido imprenditore. Allo stesso tempo non vuole tradire la fiducia di Linda, che è stata una buona amica per lui, quindi le lancia una proposta: e se si candidassero insieme per la gestione del Rio Club? Patricia scopre che Kiros sta saltando molte ore lavorative in favore dello studio e lo rimprovera.

