Un altro domani/ Anticipazioni 23 maggio: Leo “salva” Julia da Diana

Un altro domani, anticipazioni puntata 23 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 23 maggio, ci dicono che Julia e Diana hanno iniziato a passare del tempo insieme nel ritiro, ma i giorni con sua madre finiscono per far disperare la povera imprenditrice. La donna è infatti molto esuberante e cerca di organizzarle la vita come può. Da parte sua, Julia tenta invece di calmarla e la rimprovera per l’ennesima volta. Poi le propone di fare insieme un percorso completo attraverso Segovia. Vedendola sopraffatta, Elena si offre di aiutarla e, allora, l’imprenditrice confessa di aver avuto una seduta con Leo. I due passano infatti del tempo insieme e si conoscono meglio. Anzi, alla fine Julia comincia a pensare che non è poi così irritante come credeva. Potrebbe addirittura piacergli!

Sei sorelle/ Anticipazioni 23 maggio: Salvador ha perso la memoria, colpo di scena!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 23 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che con le idee più chiare, Tirso si dichiara a Olga, e il sentimento è ricambiato. La loro relazione potrebbe decollare facilmente, se non fosse per Erik, che rende ai due le cose non poco complicate. Il nipote di Tirso continua a lavorare a stretto contatto con Mario per ripagargli il suo debito, ma i due non vanno affatto d’accordo. Infatti il ragazzo è svogliato, sgarbato e per nulla professionale. Questo atteggiamento non fa altro che indispettire Mario, portando i due ad avere un acceso confronto, soprattutto quando l’uomo scopre qualcosa di importante…

Terra amara/ Anticipazioni 23 maggio: la guerra di Mujgan contro Zuleyha ha inizio

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio rinuncia ad avere le quote della bottega, ponendo fine alla guerra contro Julia, verso la quale prova ancora dei sentimenti, che tuttavia non sono ricambiati. Ribero è partito per la Germania, ma Chloe è preoccupata dopo una sua chiamata. Diana vuole prendersi un congedo per passare del tempo con sua figlia, cosa che Julia non sa come affrontare. A meno che non si decida di andare in terapia insieme. Tirso si avvicina sempre più a Olga, ma c’è un ostacolo: Erik.

Carmen fa in modo che Patricia intercetti una sua lettera indirizzata al tenente Serralvo, ma la donna si rivela più scaltra di lei. Victor ha un nuovo compagno di cella che potrebbe diventare un suo prezioso alleato. Carmen trova l’appoggio di suo padre nella sua guerra contro la matrigna. Linda ha bisogno di soldi per poter organizzare la sua sontuosa festa di compleanno, perciò cerca con tutte le sue forze di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Qualcosa, però, complica i suoi piani.

Beautiful/ Anticipazioni 23 maggio: Steffy, che ci fanno Sheila e Thomas insieme?

© RIPRODUZIONE RISERVATA