Un altro domani/ Anticipazioni 23 marzo: Victor non si trova, Carmen è preoccupata

Un altro domani, anticipazioni puntata 23 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 23 marzo, ci dicono che Ribero non accetta che la sua storia con Chloe sia finita e, peggio ancora, non vuole credere che lei non gli stia dando un’altra possibilità. Dopo la rottura con Erik, la ragazza vuole ritrovare la propria indipendenza, ma Ribero non sembra essersi arreso all’idea di poter tornare con lei. A questo punto la giovane cercherà di prendere in mano la situazione e di fargli capire che è libero di frequentare chi vuole, di iniziare una nuova fase della sua vita senza lei al suo fianco. Il problema è che Ribero non è proprio disposto ad ascoltarla perché pare essere ancora innamorato di lei… Come reagirà quindi Chloe? Gli concederà un’altra chance di ricucire il loro rapporto o per lei è davvero finita ed è il momento di voltare pagina?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 23 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che a Rio Muni, Victor continua ad essere latitante e non sembra trovarsi da nessuna parte. Carmen è sempre più preoccupata, e non è servito a nulla interrogare gli operai in fabbrica non è servito a nulla: nessuno sa niente, o quantomeno nessuno sa dirle qualcosa per poterla aiutare. Nonostante tutto, la giovane non si arrende: deve assolutamente scoprire dove si trova il suo ex fidanzato. Anche se ormai non stanno più insieme, la Villanueva tiene ancora a lui. Soprattutto deve rintracciarlo prima che Ventura la anticipi: se l’uomo d’affari arriverà prima di lei, per Victor saranno guai e si apriranno le porte del carcere.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è sconvolta quando scopre che Tirso e Olga ora sono una coppia. L’albergatore vorrebbe parlare con la sua amica, ma Diana glielo impedisce. Julia è depressa e si chiede se, dopo la rottura con Sergio, troverà mai qualcuno in grado di amarla quanto lui ha fatto. Elena accetta finalmente Dani come suo figlio. Ribero fa fatica ad accettare la fine della sua storia con Chloe, che l’ha lasciato completamente distrutto e svuotato.

Nel passato, a Rio Muni, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia, anche se per ora Inés sembra negare il fattaccio. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia. Ventura però sospetta che Carmen lo stia nascondendo, quindi non esita a presentarsi a casa della ragazza e ad avanzare minacce a Francisco.

