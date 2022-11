Un altro domani/ Anticipazioni 23 novembre: Diana irremovibile, Sergio cerca di…

Un altro domani, anticipazioni puntata 23 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 23 novembre, ci dicono che Diana ha deciso a malincuore di prendere una stanza per dormire nell’albergo di Tirso per non disturbare Sergio e Julia, ma la mattina dopo è tornata a casa di sua figlia. Sergio cerca di far capire a Diana che per ricostruire il rapporto con Julia c’è necessità di una certa intimità, quindi lei dovrebbe lasciarli un po’ più da soli… Diana, però, sembra non voler capire le ragioni del genero e in qualche modo continua a far finta di niente, restando ancora da sua figlia. E se sotto ci fosse dell’altro?

Chloe è ancora molto presa da Erik, il nipote di Tirso. María però è terrorizzata dal fatto che la sua amica possa essere ferita di nuovo, quindi cerca di consolarla e starle vicino quando la vede molto abbattuta da diversi giorni. Cosa potrebbe nascondere?

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 23 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che il rapporto tra Carmen e Víctor è sempre più teso. Da quando la figlia di Francisco ha pregato il suo fidanzato di riassumere, senza insuccesso, Kiros, le cose sono peggiorate. Victor è scontroso, a tratti si fa minaccioso, e la povera ragazza non ne può più. Le anticipazioni ci dicono che i due troveranno una tregua a questa situazione estenuante, soprattutto perché la data del matrimonio si avvicina, quindi in qualche modo devono risolvere i loro malintesi. La tregua, però, è destinata ad essere solo momentanea…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nonostante i suoi tentativi, Carmen non è riuscita a convincere Victor a riassumere Kiros come sua guardia del corpo. La sua decisione è stata ferma, e non ha intenzione di cambiare idea. La figlia di Francisco continuerà a sentirsi in colpa: sa che per il licenziamento del domestico, nonché il ragazzo che ama, si sente in parte responsabile poiché lui è intervenuto nel momento in cui lei aveva più bisogno. Ora Carmen cerca di fare il possibile per aiutarlo a trovare un altro lavoro. Il problema è che Kiros non è della stessa opinione, anzi: più la ragazza lo supporta e gli sta vicino, più lui si sente infastidito. La situazione è tesa, e Kiros finirà per allontanarla. Sergio è ormai una presenza fissa a casa di Julia, dato che si è trasferito da lei. Le cose tra i due piccioncini andrebbero alla grande se non ci fosse Diana sempre presente. Perciò Julia ha un’idea: chiede a Mario di distrarre sua madre, portandola a cena fuori.

