Un altro domani/ Anticipazioni 24 agosto: Carmen le prova tutte per salvare Mabalé

Un altro domani, anticipazioni puntata 24 agosto: Julia ancora negativa

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 24 agosto rivelano che nella bottega di Julia arriva il primo mobile della nuova linea ma, nonostante lei si sforzi di mostrarsi positiva, il resto del suo staff non reagisce nello stesso modo, visti tutti i problemi che ci sono stati nelle ultime settimane. Julia si sente molto sola, cade in depressione e vede tutto in negativo.

Intanto, mentre Maria sta modificando le sue immagini per farle avere l’aspetto di Dani, sua madre Elena per un pelo non scopre tutta la verità sul suo computer. La giovane quindi si infuria e chiede alla madre una maggiore privacy, cosa che rende sospetta Elena e non poco. Ne parlerà con Cloe?

Un altro domani, anticipazioni puntata 24 agosto: Carmen tenta di tutto per scagionare Mabalé

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che Carmen prosegue nelle sue indagini e collabora con Victor. I due incontrano il tenente della Guardia Coloniale e gli dimostrano che l’incendio alla fabbrica è stato doloso, ma all’ufficiale quelle prove non bastano per riaprire le indagini.

Carmen intende comunque scavare a fondo e trova altre prove pur di dimostrare l’innocenza di Mabalé. Intanto Alicia, ancora addolorata per la rottura con Angel, intende scoprire chi è la donna di cui il ragazzo è innamorato, incurante si tratti della sua datrice di lavoro, Ines!

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia vive momenti difficili

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la bottega di Julia sta attraversando uno dei momenti più duri e critici. La giovane imprenditrice è stata costretta a prendere una serie di decisioni alquanto drastiche che si ripercuoteranno su tutti i suoi lavoratori. Come se non bastasse, Julia dovrà scegliere se rinunciare ai suoi sogni iniziali… Cloe si sta innamorando di Dani, ma non immagina neanche che questa persona non esista davvero. Infatti, dietro questo profilo social c’è María. E quanto Cloe potrebbe scoprire la verità, cosa accadrà tra le due amiche?

In Guinea sono in corso delle indagini per cercare di risalire alle cause dell’incidente. Carmen, dal canto suo, è disposta a fare qualsiasi cosa per risolvere le incognite intorno all’incendio. C’è un colpevole ancora a piede libero, e non crede che sia stato Mabalé. Carmen dovrà riuscire a liberare l’indigeno, unico arrestato e ritenuto colpevole, da una condanna a morte per quanto accaduto.











