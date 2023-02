Un altro domani/ Anticipazioni 24 febbraio: l’ultimatum di Sergio a Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 24 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 24 febbraio, ci dicono che Sergio lancia un ultimatum a Julia: se entro una settimana non avrà tutti i soldi richiesti per la liquidazione, lui sarà costretto a ricorrere per vie legali. La giovane cade quindi in uno stato di frustrazione poiché si rende conto che non riuscirà mai in tempo a dargli tutto il denaro. A quel punto, la Infante pensa di accelerare i tempi brevi per la produzione di altri mobili e contattare dei nuovi acquirenti a cui venderli, così da togliersi l’ultimatum di Sergio una volta per tutte. Tuttavia, Julia, a causa della sua sbadataggine, non riesce ad ottenere nessun appuntamento, e quindi il problema continua a persistere. A quel punta intervengono in suo aiuto Olga ed Elena, con una soluzione che sorprende tutti: quest’ultima, infatti, la contatterà fingendosi l’addetta alle pubbliche relazioni della bottega di mobili…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 24 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che a Río Muni, tutti sanno già dell’impegno matrimoniale tra Kiros ed Enoa. Lui, intanto, soffre perché non può dire a Carmen tutta la verità sulla loro relazione, poiché ciò comporterebbe mettere in pericolo la domestica. Kiros si confida quindi con Mabalé, spiegandogli di aver proposto il matrimonio per salvare Enoa dallo scandalo! Infatti si scopre che la giovane è rimasta incinta di un uomo bianco, di cui lei neanche conosce il nome. Con questo suo gesto, seppur eroico e altruista, ha però messo un freno alla sua relazione con Carmen. La figlia di Francisco, dal canto suo, non vuole assolutamente ascoltare le spiegazioni di Kiros, e lo ha perciò allontanato.

Nel frattempo, l’incontro con la coppia Suárez si avvicina e Ángel, sempre più stanco della presenza di Alicia cerca di convincere Ventura che la giovane non dovrebbe essere presente; alla fine, però, l’uomo non lo ascolterà, e la diabolica ragazza si presenterà all’incontro.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Enoa sta per sposarsi con Kiros: la notizia sconvolge Carmen che si sente tradita dal ragazzo che ama. Lui vorrebbe darle spiegazioni, ma la giovane si rifiuta di starlo ad ascoltare. Alicia salva Angel da un potenziale licenziamento quando organizza una riunione importante con i Suarez e fa in modo che il ragazzo si prenda tutto il merito. Ciò impressiona Ventura che non solo gli fa un regalo speciale, ma invita anche la ragazza alla riunione d’affari. Angel capisce di non potersi sottrarre e di essere finito nella ragnatela della diabolica giovane.

