Un altro domani/ Anticipazioni 24 luglio 2023: la grava malattia di Tirso

Un altro domani, anticipazioni puntata 24 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 24 luglio, ci dicono che Julia cerca in tutti i modi di far confessare a Tirso di essere malato così da poterlo aiutare. Lui però rifiuta e le risponde in malo modo. Elena, dopo aver scoperto cosa è successo, ha voluto prendere in mano la situazione. In questo modo ha costretto Tirso a vivere con lei almeno finché non si sarà ripreso. La donna pensa che questo sarà l’unico modo per convincere l’amico ad aprirsi. Avrà il coraggio di farlo? Elena crede fermamente che lui nasconda qualcosa e alla fine, dopo una visita medica, l’albergatore rivela che gli è stata diagnosticata una leggera atassia. Elena si offre di aiutarlo con la riabilitazione.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 24 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che la morte di Inés continua a portare forti scossoni all’interno della soap. Soprattutto a Ventura, che ha saputo un fatto davvero scioccante. La donna era incinta del suo amante. Ventura non ha esitato a dire a Víctor che sua madre era con un altro uomo. Nel frattempo, Carmen cerca di convincere il fidanzato che Patricia ha qualcosa a che fare con la morte improvvisa e strana di Inés. Lui, però, non è convinto, e crede che la ragazza altro non voglia che coinvolgere Patricia in ogni situazione che accade. È allora che prende una delle decisioni più sorprendenti e forti della sua vita, strettamente legata al suo matrimonio… Linda trova un inaspettato alleato nel cugino Faustino, che decide di assumere al club.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen e Victor vogliono andare avanti con l’organizzazione del matrimonio nonostante Francisco e Ventura siano contrarissimi per via dei loro dissapori. Angel confida a Ines che sua madre Patricia sa tutto di loro, e la donna è terrorizzata. Patricia e Inés hanno uno scontro nel momento in cui quest’ultima la informa di aver scoperto chi ha ucciso Alicia. Lo scontro tra le due donne ha un effetto fatale su una di loro: Inés viene uccisa. Patricia scappa prima che sia troppo tardi, mentre Ventura accusa Carmen (giunta sul luogo del delitto per prima).

Julia chiede a Leo di aiutare Tirso a superare il suo trauma dopo l’incidente, ma Diana non è d’accordo con la figlia. Chloe e Ribero sono tornati insieme, Dani è distrutto ma pensa che prima o poi si lasceranno perché non sono fatti l’una per l’altro.











