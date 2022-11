Un altro domani/ Anticipazioni 24 novembre: breve tregua tra Carmen e Victor

Un altro domani, anticipazioni puntata 24 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 24 novembre, ci dicono che tra Carmen e Victor va sempre peggio, mentre la temuta data delle nozze si avvicina. Da quando è accaduto il fattaccio delle foto scattate al club, per la coppia le cose non hanno fatto altro che precipitare sempre di più. Complice anche i sentimenti, mai sopiti, per Kiros, Carmen non si sente poi così tanto sicura di volersi impegnare con un altro. Comunque alla fine neanche Victor sente di provare lo stesso per la sua futura moglie, e metterà in serio dubbio i suoi sentimenti. Quando le cose sembrano mettersi male, e tra la coppia volano parole pesanti, Linda e Ines decidono di intervenire per placare la situazione. E sembra funzionare poiché i due riescono quanto meno a parlarsi. Una breve tregua che però sembra destinata a durare poco…

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 24 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Kiros ha trovato un altro lavoro grazie a Ventura, ma ciò vuol dire trasferirsi in Camerun. Per Carmen è un duro colpo, e inizialmente suo padre Francisco non capirà il motivo della sua tristezza. In vena di confidenze, lui racconta alla figlia come ha conosciuto Kiros quando era solo un bambino. Un ricordo che rasserena Carmen e, almeno per il momento, riesce a scacciare i brutti pensieri dalla sua mente. In seguito, Patricia e Francisco passano una serata tranquilla, con lei che gli racconta alcune vicende che le sono accadute in passato, mentre lui che le rivela i suoi piani per il futuro.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il rapporto tra Carmen e Víctor è sempre più teso. Da quando la figlia di Francisco ha pregato il suo fidanzato di riassumere, senza insuccesso, Kiros, le cose sono peggiorate. Victor è scontroso, a tratti si fa minaccioso, e la povera ragazza non ne può più. Le anticipazioni ci dicono che i due troveranno una tregua a questa situazione estenuante, soprattutto perché la data del matrimonio si avvicina, quindi in qualche modo devono risolvere i loro malintesi.

Diana ha deciso a malincuore di prendere una stanza per dormire nell’albergo di Tirso per non disturbare Sergio e Julia, ma la mattina dopo è tornata a casa di sua figlia. Sergio cerca di far capire a Diana che per ricostruire il rapporto con Julia c’è necessità di una certa intimità, quindi lei dovrebbe lasciarli un po’ più da soli… Diana, però, sembra non voler capire le ragioni del genero e in qualche modo continua a far finta di niente, restando ancora da sua figlia. E se sotto ci fosse dell’altro?

