Un altro domani/ Anticipazioni 24 ottobre: Mabalé, scoperta shock ma Kiros lo avverte

Un altro domani, anticipazioni puntata 24 ottobre: Kiros mette in guardia Mabalé

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 24 ottobre, ci dicono che Patricia sembra aver portato a termine le sue indagini sui misteriosi traffici che avvengono nell’azienda di Ventura. Grazie a Mabalé, la dark lady scopre che le casse clandestine contengono armi! Quando l’operaio lo comunica a Kiros, quest’ultimo non appare sorpreso, anzi consiglia al suo amico di restare fuori da questioni che non gli riguardano. E aggiunge di averglielo detto per il suo bene. A chi sono destinate quelle armi?

Intanto Carmen ha preso una decisione drastica. La giovane ha voluto mettere una pietra sopra a tutto il suo passato con Kiros e, una volta per tutte, concentrarsi sul suo futuro marito: Víctor. Per lo stesso motivo, decide di organizzare una serata romanticissima al Río Club, senza aspettarsi la sorpresa che le riserverà. Infatti, quando si ritroverà Kiros a servire ai tavoli, capirà in quel momento che è lui l’unico ragazzo che ama.

Un altro domani, anticipazioni puntata 24 ottobre: una multa salata per Julia

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Julia è alle prese con un nuovo problema. Se finalmente ha rivelato a sua madre Diana che lei e Sergio sono tornati insieme (e la donna è felicissima di ciò), dall’altra la ragazza si trova con le spalle al muro per un problema economico. Infatti, l’ufficio della Previdenza Sociale le ha fatto una super multa e non ha alcuna intenzione di cancellarla. Il modo per risolvere tutto sarebbe effettuare dei tagli in bottega. Nel panico, Julia chiede aiuto a Sergio, il quale si propone, di getto, come suo nuovo socio del laboratorio. Lavorare fianco a fianco sarà una buona idea?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia ha rivelato a sua madre Diana tutta la verità: lei e Sergio sono tornati insieme, notizia che la donna ha accolto con grande entusiasmo. Intanto, Carmen ha pianificato la sua fuga dalla Guinea con Kiros, il ragazzo che ama, ma una mossa di Victor rischia di mandare a monte ogni suo buono proposito. A questo punto interviene Patricia che, scoperto cos’ha intenzione di fare Carmen, farà di tutto per costringerla a ripensarci, pensando anche a cosa accadrebbe a suo padre e all’azienda. Intanto, Ines ha scoperto cosa combina Angel e i suoi loschi affari con Ventura.











