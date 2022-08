Un altro domani/ Anticipazioni 25 agosto: Victor aiuta Carmen, Julia sempre più sola

Un altro domani, anticipazioni puntata 25 agosto: Carmen aiutata da Victor per scopre la verità sull’incendio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 25 agosto rivelano che Carmen continua a sospettare che l’incendio in fabbrica sia stato causato da qualcuno vicino alla sua famiglia. La figlia di Francisco, per questo motivo, non esita a convincere Víctor ad aiutarla, in modo che possa riuscire a salvare Mabalé dalla pena di morte. Ricordiamoci che l’uomo è condannato per essere stato accusato di aver provocato l’incendio, cosa che ovviamente Carmen sa non essere vera.

Parlando di nuovo con la vedova dell’uomo morto nell’incendio, i due ragazzi apprendono che Francisco aveva pagato proprio lui per appiccare l’incendio, ma non è l’unica rivelazione sul caso… Victor si scontrerà anche con suo padre, a quel punto Ventura perderà le staffe.

Un altro domani, anticipazioni puntata 25 agosto: Julia sempre più sola

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che Julia ha l’umore sottoterra, soprattutto dopo aver sorpreso gli operai a parlare male di lei. La ragazza si sente sempre più sola, quindi Sergio approfitta di questa situazione per avvicinarsi ancora di più a lei. María, intanto, cerca di ottenere informazioni da Rivero sulla nuova amica che di Cloe.

In quel momento, Julia sorprende María mentre invia un messaggio davvero strano a Cloe. Inizialmente la figlia di Diana lo considera un gesto insignificante, ma ben presto unirà i punti e si renderà conto che dietro l’identità di Dani c’è proprio María. Cosa farà al riguardo? Ne parlerà con Cloe?

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Camen si batte per scagionare Mabalé

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nella bottega di Julia arriva il primo mobile della nuova linea ma, nonostante lei si sforzi di mostrarsi positiva, il resto del suo staff non reagisce nello stesso modo, visti tutti i problemi che ci sono stati nelle ultime settimane. Julia si sente molto sola, cade in depressione e vede tutto in negativo. Intanto, Elena per poco non scopre che sua figlia Maria è dietro l’identità di Dani. La giovane quindi si infuria e chiede alla madre una maggiore privacy, cosa che rende sospetta Elena e non poco.

Carmen prosegue nelle sue indagini per risalire al responsabile dell’incendio in fabbrica e scagionare Mabalé, e collabora con Victor. I due incontrano il tenente della Guardia Coloniale e mostrano loro un video, ma ciò non basta per riaprire le indagini. Alicia, ancora addolorata per la rottura con Angel, intende scoprire chi è la donna di cui il ragazzo è innamorato, incurante si tratti della sua datrice di lavoro, Ines!











